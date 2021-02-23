Как заслужить любовь и внимание родителей, если в семье между братьями и сестрами высокая конкуренция? Так, участница 16-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама чемпионов Мария — воспитывает троих детей, каждый из который профессионально занимается спортом. Больше всего наград — около 300 — завоевала старшая дочь Кристина. Но и младшие сыновья стремятся побить рекорды девочки. Они также занимаются спортом, чтобы получить медали. И мама их всячески поощряет. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что дети Марии просто соревнуются за мамино внимание, ведь, чтобы их похвалили, нужно завоевать золото. Но правильно ли это? Ответ найдете в нашем материале.

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что в семье Марии слишком много внимания уделяют медалям. Так, младшие дети очень расстраиваются, потому что у их старшей сестры больше наград, чем у них. Они откровенно признаются, что тоже хотят получать золотые медали и быть такими же, как Кристина.

«Даже маленький Тигран занимается спортом не потому, что это интересно и полезно, а для того, чтобы торжественно вешать медали на доску. Вряд ли эти награды и достижения действительно интересны мальчику. Скорее всего он воспринимает их как способ заслужить мамину любовь и внимание», — говорит ведущий проекта.

Старшая дочь Марии достигла очень больших результатов. В ее планах на будущее — поехать на Олимпийские игры и там тоже завоевать золото. Однако Дмитрий Карпачев обращает внимание на то, что такое желание должно, в первую очередь, исходить от самой Кристины, а не от мамы. Ведь, как призналась девочка, в самом начале ей не сильно нравилась гимнастика.

«Чтобы достичь таких высоких результатов в спорте, нужна и спортивная дисциплина, и суровый режим, и некоторые ограничения. Поэтому очень важно, чтобы это было нужно, в первую очередь, ребенку, а не только маме. Потому что если ребенок должен прикладывать титанические усилия ради того, что хотят родители, а не он сам, повзрослев, он может почувствовать пустоту, ведь он потерял детство», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Во время личной встречи ведущий проекта отметил, что, по его мнению, Мария сама провоцирует конкуренцию между своими детьми. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии подчеркнул, что ребенок в таком возрасте не должен переживать из-за маленького количества медалей. Ведь сыновья Марии хотят завоевать награды не потому, что им нравится спорт, а для того, чтобы получить мамино внимание. Дмитрий Карпачев акцентировал, что ребенок должен быть уверен в том, что его мама будет уделять ему достаточно времени независимо от количества медалей, которое он заработает. Ведь младшим детям очень непросто жить в семье, где есть такая выдающаяся спортсменка, как Кристина. Однако Мария не услышала Дмитрия. Женщина не видит в этом проблемы.

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