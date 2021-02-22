В каком возрасте должна произойти сепарация ребенка от родителей? Какую роль в воспитании должна принимать мама? И когда нужно отпустить детей во взрослую жизнь? Так, участница 2-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» мама звезды Лилия посвятила всю свою жизнь воспитанию единственного сына — Мартина. Но правильно ли это? К каким ужасающим последствиям может привести безграничная любовь матери к сыну? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Лилия — мама 7-летнего мальчика, которая, уйдя в декрет, бросила работу, ведь все время хочет проводить с сыном. Женщина пытается воспитать настоящего мужчину, однако уже сейчас она выдвигает слишком жесткие требования к будущей невестке. Такой излишний контроль будущей личной жизни своего сына показался ведущему проекта Дмитрию Карпачеву неправильным.

«Попытка контролировать выбор невестки, до появления которой еще очень далеко, свидетельствует об отсутствии сепарации между мамой и ребенком. Это очень опасная ситуация, ведь в будущем Мартину будет сложно построить гармоничные отношения с женщиной», — резюмировал эксперт по вопросам детской возрастной психологии.

К тому же Лилия рассказала, что всегда засыпает, держа Мартина за руку. Но и такая чрезмерная забота, по мнению Дмитрия Карпачева, свидетельствует о том, что мальчику будет сложно в будущем сформировать адекватные телесные границы и чувство собственного пространства.

«Лиля, видимо, заменяет роль сына на роль своего мужа, полностью игнорируя свою материнскую роль и интересы сына. Как следствие, при таком воспитании может возникнуть материнская ревность», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпачев.

Однако женщина призналась, что сын — ее душа и она пока не может представить себе, что в будущем Мартин от нее уйдет.

Больше советов по воспитанию смотрите в психологическом реалити «Супермама». Премьера 3-го сезона состоится уже 8 марта на телеканале СТБ!

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