Что делать, если ребенок дерется

Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок был самым послушным и все конфликты мог решить мирным путем. Но не всегда мечтам суждено сбыться. В попытках отстоять свою точку зрения дети иногда проявляют силу и начинают драться. Как правильно поступать в такой ситуации и что делать, если ваш ребенок слишком часто дерется? Ответ найдете в нашем материале.

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Почему ребенок дерется?

Сначала давайте разберемся, почему же ребенок дерется. В первую очередь, он может брать пример в своей семье. Если родители часто ссорятся и кто-то позволяет себе проявлять агрессию по отношению к членам семьи, то, вероятнее всего, ребенок попросту будет следовать примеру взрослых. Копировать поведение ‒ естественный процесс, ведь малыш еще не понимает, что это плохо. Для него это норма.

Также дети могут драться, потому что не умеют и не знают, как иначе отреагировать и справиться со сложной ситуацией, в которую попали. В такие моменты задача родителей — показать, как можно решить вопрос иным путем.

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Если ребенок бьет родителей

Ни в коем случае не молчите. Скажите о том, что вы чувствуете: «Мне больно и неприятно! Я не хочу, чтобы меня били! Не делай больше так!». Если малыш замахнулся опять, остановите его руку и повторите свои слова. Ваша задача — показать, что такое поведение неприемлемо. Если ситуация повторится, вы в полном праве обидеться и сказать, что пока не хотите общаться с ним.

Если ребенок начинает плакать после этого, мягко объясните, почему вы так поступили. Вы должны не наказывать, а объяснить, почему драться ‒ плохо.

Если вы играли вместе, а малыш вас ударил, то после его третьей попытки выйдите из игры. Можно выйти из комнаты. Необходимо и словами и поступками показать ребенку, что таким способом вы общаться с ним не будете.

Если ребенок бьет другого ребенка

Попробуйте перехватить удар, остановите его руку прежде, чем он ударит. Скажите своему малышу, что мальчику/девочке будет больно и что он/она будет плакать.

Если удар был, скажите, что ребенку стало больно, покажите, как он расстроился. Вы должны рассказать, что детям не нравится, когда их бьют. Помните, важно не только рассказать, что драться нехорошо, но и донести, почему это ‒ плохо.

Обязательно нужно предложить ребенку извиниться перед тем, кого он ударил. Покажите другой способ выхода из ситуации: не бей, а обними, погладь, возьми за ручку. Как правило, малыши охотно останавливают драку и начинают нежно гладить по головке другого.

Если малыш продолжает драться, пожалейте обиженного ребенка, а своего уберите подальше. Нужно показать, что таким способом играть не получится.

Чего делать нельзя, если ребенок дерется

Ударить в ответ. Таким образом вы покажете ребенку, что удар ‒ это нормальный способ выражать свой гнев и недовольство.

Накричать, поругать. Вы должны объяснить, а не проявить агрессию в ответ.

Сделать вид, что вы плачете. Это неправда, это игра, ребенок это знает и, соответственно, воспринимает, как игру. Поэтому подобная история будет повторяться.

Не обращать внимания, думая, что сам поймет.

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