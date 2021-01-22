Уже этой весной в эфире СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев будет оценивать методы воспитания участниц с кардинально противоположными взглядами на материнство. Проект будет выходить с понедельника по четверг в 18:00. Подробнее читайте в материале.

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Весна на СТБ порадует зрителем третьим сезоном важного семейного реалити «Супермама», в котором мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей соревнуются за звание лучшей. В одном из премьерных выпусков зрители увидят юного блогера, который обладает «Золотой кнопкой» YouTube, знаменитую маму пятерни и молодую бабушку.

«Этот проект интересен тем, что благодаря ему у каждой мамы появится возможность посмотреть на материнство по-другому, пересмотреть некоторые взгляды на воспитание и стать супермамой. Но не для победы в проекте, а для собственного ребенка. И это, наверное, самое главное», — говорит Дмитрий Карпачев.

Каждую неделю четыре мамы с абсолютно разными подходами к воспитанию будут соревноваться за звание Супермамы. Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Через четыре дня каждая мама оценит своих конкуренток по шкале от 1 до 10 в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов после личного общения с участницами выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.

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