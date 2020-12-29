Топ-5 супов для ребенка
29.12.2020
Когда ребенок поел суп, мама может быть спокойной. Ведь для правильного пищеварения — это то, что доктор прописал. Но что делать, если вашему чаду надоели банальные бульоны? Читайте в нашем материале 5 самых вкусных и полезных рецептов супов для ребенка.
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Суп с макаронами
Ингредиенты:
- вода — 300 мл
- куриное филе — 100 г
- зеленый горошек — 30 г
- половина морковки
- горсть макарон
- укроп и петрушка для подачи
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать на маленькие кусочки, залить водой и варить 30 минут, периодически снимая пену.
- Морковь очистить и нарезать кружочками. Посолить бульон и добавить морковь, готовить 10 минут.
- Добавить зеленый горошек. Как только суп закипит, всыпать макароны. Варить до готовности макарон. Сразу же подавать, посыпав зеленью.
Рыбный бульон
Ингредиенты:
- рыба — 150 г
- коренья петрушки и сельдерея белые — 10 г
- лук репчатый — 1 штука
- вода — 400 мл
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Парную рыбу (окуни, ерши, пескари и др.) выпотрошить, удалить чешую и жабры (чешую с мелкой рыбы можно не очищать).
- Промойте рыбу, сложите в кастрюлю и залейте холодной водой.
- Положите корни и стебли петрушки, сельдерея, лук в кастрюлю. В емкость влейте раствор соли.
- Варите 60 минут при слабом кипении, снимая периодически пену. Готовый бульон процедите через марлю.
Рыбный бульон можно подать натуральным либо сварить из него суп с картофелем, овощами или фрикадельками из рыбы.
Овощной суп
Ингредиенты:
- грудинка курицы
- половинка маленькой картошки
- половина маленькой морковки
- цветная капуста — 3 цветочка
Способ приготовления:
- Поставьте в небольшой кастрюле воду закипать.
- Как только вода закипела, положите в кастрюлю куриное филе, морковку и картошку. Пусть варятся минут 10. Потом кладите капусту.
- Когда все овощи будут готовы, переложите их в чашу блендера и налейте немного бульона, в котором варили. Никаких специй не нужно. Измельчите все блендером. Подавайте горячим с зеленью.
Суп-пюре из кабачка
Ингредиенты:
- вода — 1,5 л
- кабачок — 2 шт.
- лук-порей — 1/2 стебля
- морковь — 2 шт.
- картофель — 2-3 шт.
- петрушка, соль, перец
Способ приготовления:
- Картофель, морковь и лук-порей порубите на кусочки и варите 15 минут.
- Кабачок порежьте и отправьте к остальным овощам. Оставьте на 10 мин.
- Готовые овощи пюрируйте блендером, посолите, поперчите и проварите еще несколько минут.
- Горячий суп можно подавать с сухариками.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
- вода — 2 стакана
- несколько соцветий цветной капусты
- картофель — 1 шт
- морковь — 1 шт
- лук — 1/2 головки
- ломтик плавленого сырка «Дружба»
- растительное масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Лук порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
- Все овощи порежьте небольшими кубиками, цветную капусту разделите на соцветия.
- Варите вместе с луком до готовности.
- Овощи отделите с помощью дуршлага, пюрируйте блендером и обратно соедините с бульоном. Отправьте туда плавленый сырок и доведите до кипения.
- Подавайте теплым.
Малышу такой супчик можно пробовать с 10 месяцев.
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