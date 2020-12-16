Как разговорить замкнутого  подростка

Подростковый возраст — самый сложный период для каждого человека. Это время, когда ребенок пытается найти свое место в жизни, идентифицировать себя как личность. Но в то же время многие подростки становятся замкнутыми. Им кажется, что весь мир ополчился против них. Особенно — родители. Как наладить отношения с ребенком в этом возрасте? Как разговорить молчаливого подростка? Об этом читайте в нашем материале.

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5 способов разговорить молчаливого подростка

Поставьте себя на место подростка.

Для того, чтобы нормально поговорить с подростком, нужно, в первую очередь, быть мягким. Не стоит набрасываться, как ураган, и требовать рассказать все тайны и секреты. Вспомните себя в этом возрасте. Вы тоже хотели говорить с родителями? Думаем, что нет. Вспомните, чего вам больше всего хотелось в тот момент — свободы, понимания, признания, адекватной самооценки, моральной поддержки родных и друзей. Так попробуйте это все дать своему чаду.

Подросток — это личность

Важно понимать, что подросток — личность. Не давите. Дайте право ребенку ошибиться. Уважайте его мнение, даже если оно отличается от вашего, даже если вы уверены, что оно ошибочно. Ребенок должен совершать свои промахи и на них учиться. Ваша задача — поддержать и понять.

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У подростка должны быть секреты.

Да и не только у подростка. У каждого человека могут быть тайны. Так что не стоит вставлять пальцы своего чада в двери и требовать рассказать вам все. Ведь у вас тоже есть секреты, не так ли? Так уважайте его право на личное мнение и тайны.

Научитесь ждать

Иногда подростки не хотят разговаривать с родителями, потому что знают, что их ждут нравоучения. Помните, они считаю себя уже взрослыми и самостоятельными. Так что перед разговором спросите у ребенка, хочет ли он сам поговорить. И если нет, то предложите ему самому выбрать время для беседы. Если ваше чадо бунтует, не отвечает на вопрос, нарушает сроки или вовсе отказывается от общения, – значит, время для откровений еще не пришло. Не нервничайте и не грубите в ответ, проявляйте выдержку. И, главное, не читайте нотаций.

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Задавайте грамотные вопросы

Если подросток согласился поговорить, начните беседу с вопроса. Например, попросите совета в чем-либо или спросите, почему у вас не ладятся отношения. Спросите, что, по его мнению, родитель делает не так. Если подросток ничего конкретного не говорит, не волнуйтесь. Переведите разговор на нейтральные темы. Главное – приучить ребенка к общению и разговору. Постепенно он начнет вам доверять. Помните, что разговорить человека проще, занимаясь с ним совместным делом. Поэтому предложите ребенку заняться каким-то хобби вместе или просто покататься на велосипеде, приготовить ужин. Если ваш подросток отмалчивается, витиевато отвечает на вопросы или проявляет агрессию – займите его интересным делом.

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