У каждого ребенка наступает переходной возраст. Период пубертата у всех проявляется по-разному. Некоторые подростки становятся очень агрессивными, они хамят своим родителям. Почему так происходит и как вести себя с подростком, который грубит, ― читайте в материале.

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Причины возникновения агрессии у подростков

Гормональный всплеск

В период полового созревания в организме ребенка под действием гормонов происходят физические и психические изменения. Симптомами этого дисбаланса являются: частая смена настроения, депрессия, раздражительность, тревога и агрессия.

Подросток пытается самоутвердиться

Грубость, непослушание, неразумные выходки ― это способ проявить свое «я». В это время подросток пытается показать свою самостоятельность.

Неуверенность в себе

Некоторые родители пытаются получить от своего ребенка больше, чем он может дать. Подросток очень нервничает по этому поводу, последствием чего могут стать нервные срывы, депрессия и агрессия.

Неумение выражать свои эмоции

В переходном возрасте ребенок склонен выражать свои эмоции с точностью до наоборот. Страх заменяется агрессией, неловкость и застенчивость ― дерзостью, доброжелательность ― хамством.

Подражание взрослым

Подростки пытаются копировать родительское поведение, ведь считают себя абсолютно взрослыми. Поэтому родители должны тщательно следить за своим лексиконом, чтобы потом не удивляться, откуда их ребенок научился таким грубым словам.

Как вести себя с подростком, который грубит

Держите свои эмоции под контролем. Не поддавайтесь на провокации своего ребенка. Не пытайтесь перекричать друг друга во время очередного конфликта. Ваш гнев, выплеснутый в ответ, только осложнит и до того непростые отношения. Лучше дайте ребенку ответ спокойным, тихим тоном.

Не воспринимайте на свой счет все, что говорит вам ребенок . Временами в порыве гнева ребенок может говорить очень страшные вещи. Эти слова ― лишь оружие, с помощью которого подросток пытается бороться со всем миром. Помните, что грубость в этом возрасте ― лишь защитная реакция.

. Не читайте нотаций . В подростковом возрасте дети уверены, что уже все знают о взрослой жизни. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вас слушался, ваши указания должны звучать как просьба, а не как приказ. В противном случае подросток будет делать все так, чтобы как можно быстрее вывести вас из себя.

. Чаще хвалите своего ребенка. В переходном возрасте дети очень уязвимы, хотя они это отлично скрывают и отрицают. Если подросток сделал хоть какие-то небольшие достижения, не скупитесь на хорошие слова. Ваш ребенок должен понимать, что его любят и уважают.

Направьте всплеск эмоций в совсем другое русло. В переходном возрасте организм требует больше адреналина. Проведите совместные выходные в картинг-центре, организуйте полет в аэротрубе или займитесь зорбингом. Подросток будет вам точно благодарен.

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