Кризис трех лет ‒ это первый и порой один из самых сложных периодов в жизни малыша и мамы. В это время ребенок может устраивать истерики, протестовать и делать все назло. Как родителям не сойти с ума и помочь сделать все, чтобы этот период прошел как можно быстрее и с малой кровью? Об этом читайте в нашем материале.

Что такое кризис трех лет

Кризис трех лет ‒ это своего рода переломный момент, во время которого происходит переоценка всех прежних ценностей, переосмысление своего Я и отношений с окружающими. До трех лет ребенок тесно связан с мамой. Он ‒ неотъемлемая ее часть. Однако, взрослея, малыш начинает понемногу познавать мир, он потихоньку пробует играть в ролевые игры (и это очень важно!), понимает, что его действия могут привестим к определенным последствиям. Ребенок начинает осознавать себя отдельной независимой личностью и пытается стать самостоятельным. Но иногда его желания не соответствуют возможностям. В такой период каждая мама слышала пресловутое «Я сам/сама!».

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Когда начинается кризис трех лет у ребенка

Этот период не обязательно должен начаться, когда ребенку исполнится три. Все зависит от индивидуальных особенностей. Однако чаще всего кризис начинается в два с половиной года и длится примерно до трех с половиной лет.

Признаки кризиса трех лет:

ребёнок часто истерит;

малыш может закатать истерику с катанием на полу в людных местах ‒ магазинах, кафе, парке и т.д.;

не реагирует на запреты, пытается делать все по-своему или на зло (может убежать от родителей, спрятаться, выбежать на дорогу);

отвечает на все предложения негативно, ему все не нравится;

пытается быть более самостоятельным, но, столкнувшись с трудностями, закатывает истерику;

с ребенком очень сложно договориться.

Как вести себя родителям с ребенком во время кризиса трех лет

Позвольте малышу самому выбирать, что делать.

Во-первых, если вы заметили, что у ребенка начинается кризис трех лет, не стоит паниковать. В этот период дети пытаются быть как можно более самостоятельными, однако это не всегда им под силу. Что может сделать родитель в таком случае? Советуйтесь со своим ребенком, предоставьте ему право самому решить, что делать. Например, перед прогулкой на улице разрешите малышу самому выбрать одежду, предварительно предоставив ему 2-3 варианта выбора. Спросите у малыша, где он хочет гулять: на площадке или в парке. Так вы сможете избежать многих конфликтов и истерик, ведь малыш будет уверен, что это он сам решил.

Помните, что вы можете немного хитрить. Например, если вам нужно помыть руки крохе, а вы знаете, что он точно будет протестовать, спросите у него, он будет мыть руки сам или вместе с мамой? Такую же хитрость можно проделать и с обедом: приготовив суп, поинтересуйтесь у малыша, он будет есть суп с курочкой или с макарошками/рисом/гречкой…

Разрешите ребенку быть более самостоятельным.

Самостоятельность ‒ то, к чему стремится малыш во время кризиса трех лет. И задача родителей ‒ поддержать ребенка. Конечно же в пределах разумного. Если малыш хочет одеваться сам, не перечьте ему, просто начните сборы на 15 минут раньше. Вы также можете приучать ребенка к некоторым домашним обязанностям: малыш может убрать свои игрушки, помочь маме вытереть пыль, поесть самостоятельно, отнести грязные вещи в ванную или положить их в стиральную машинку. В этом нет ничего особенного и сложного. Зато за такие поступки можно смело похвалить малыша.

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Четко очертите границы дозволенного.

В период кризиса ребенок будет постоянно пытаться проверить границы дозволенного. Это время очень непростое, однако родители должны четко их очертить. Например, есть большая разница между «нельзя» и «не нужно». Нельзя то, что опасно и ценно. Например, нельзя бежать на дорогу, нельзя брать ключи от квартиры, важные документы. Родители должны понимать, что если они что-то не разрешают, то это должен быть закон. Потому что если вчера играть с ключами было можно, а сегодня ‒ нет, то это вызовет непонимание у ребенка. И истерики в таком случае не избежать. А что же брать не нужно? Не нужно брать кошелек. В принципе, ничего плохого не случится, но лучше все же не надо.

Как реагировать на капризы и истерики ребенка

Капризы и истерики ‒ неотъемлемая часть кризиса трех лет. Родителям стоит запастись терпением. Нет однозначного ответа, как нужно себя вести, если ребенок закатил истерику в магазине. Для кого-то будет лучше сразу же убрать малыша из магазина, а кто-то спокойно подождет, пока малыш катается по полу.

И самое главное, помните, что кризис трех лет ‒ не вечен. Он рано или поздно закончится.Проявляйте как можно больше терпения к своему малышу, однако не стоит идти на поводу у детских истерик.

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