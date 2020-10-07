Как помочь ребенку пережить переходной возраст

Если вы видите, что вашего ребенка словно подменили ― он ​​стал агрессивным, всегда чем-то недоволен и оскорблен, это признаки переходного возраста. В это время надо уделять особое внимание своему ребенку, чтобы он не натворил глупостей. О том, как помочь подростку пережить переходный возраст ― читайте в материале.

Больше по теме: Как помочь старшекласснику выбрать профессию

Будьте терпеливыми

В подростковом возрасте возможны различные споры и конфликты ребенка с родителями. Не действуйте сгоряча, успокойтесь и постарайтесь все мирно решить. Попробуйте показать с максимальной деликатностью, что кроме бунта существует много других способов решения проблемы.

Проявляйте интерес к своему ребенку

Не давайте ребенку чувствовать себя одиноким, больше общайтесь с ним. Благодаря ежедневному общению, ваши отношения будут открытыми, ребенок будет вам доверять и станет более раскованным. Станьте хорошим другом для своего ребенка. Выясните, что ему нравится на данный момент, какие у него интересы и увлечения.

Проявляйте свою любовь

Родительская любовь дает ощущение покоя и уверенности. Не стесняйтесь проявлять свою любовь. Поцелуйте и обнимите своего ребенка, когда он идет в школу. Ваша любовь не должна зависеть от поведения ребенка, она должна быть безусловной.

Не будьте слишком навязчивы

Не вмешивайтесь в личное пространство своего ребенка. Не пытайтесь держать все под контролем, дайте ему немного свободы. Позвольте подростку начать действовать самостоятельно в некоторых ситуациях. У него должна сформироваться уверенность в собственных силах.

Не сравнивайте своего ребенка с кем-то

Каждый ребенок индивидуален и не стоит его сравнивать с тем, кто в чем-то лучше него. Во-первых, это очень обижает. Во-вторых, это разрушает самооценку подростка, что в будущем может привести ко многим проблемам, когда он станет взрослым.

Доверяйте своему ребенку

Прекратите относиться к своему ребенку, как к маленькому. Подростков это очень раздражает. Начните доверять ему, как взрослому. Дайте понять, что вы на его стороне и разделяете все его убеждения. Когда подросток почувствует доверие, он будет пытаться его оправдать.

Больше о воспитании детей вы узнаете в психологическом семейном реалити «Супермама». С понедельника по четверг в 18:00 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ