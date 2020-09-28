Вы заметили, что в последнее время ваш ребенок немного отдалился от вас. Он уже не делится своими переживаниями, не спрашивает советов и все чаще отказывается проводить время вместе. Но как сохранить с ребенком доверительные отношения? А еще лучше, как быть ему другом, к которому всегда можно обратиться за помощью? Найдите ответ в нашем материале.

Прежде чем рассказать, как стать ребенку другом, хотим обратить ваше внимание на то, что родители не могут быть абсолютным другом для своих детей. Ведь друг — это равный. А если говорить о родителях, то они несут ответственность за свое чадо и априори не могут быть только другом. Но при всем при этом родитель может установить с детьми доверительные отношения и стать тем человеком, к которому всегда можно будет обратиться за помощью.

Уважайте своего ребенка

Помните, ребенок — не ваша личная собственность. Он — отдельный человек, со своими мечтами и желаниями. Не стоит навязывать ему свой выбор и уж тем более не нужно за него принимать решения. Уважайте своего ребенка, давайте ему возможность высказать свое мнение. Обсуждая важные вопросы внутри семьи, спрашивайте мнения даже у самого маленького сына или дочки.

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Будьте с ребенком честны

Честность — важный атрибут искренних дружеских отношений. И если вы всегда будет честны со своим чадом, то только тогда сможете требовать такого же отношения к себе. Честность помогает. Всегда. Если, например, вы что-то запрещаете своему ребенку, то честно объясните, почему вы так делаете. Дружба — это про честность.

Предоставляйте право выбора.

Стать другом для своего ребенка можно, лишь предоставив ему право на самостоятельный выбор. Это также говорит о том, что вы уважаете выбор своего ребенка. Так, если ваша дочь хочет стать художником, не стоит отводить ее на танцы или заставлять учить химию в надежде, что в будущем она станет великолепным хирургом.

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Проводите с ребенком больше времени

Общие увлечения, игры, досуг и даже уборка в квартире сближают. Чем больше вы будете проводить времени вместе, тем крепче станет ваша связь. Только есть одно условие: и у вас, и у ребенка должно быть желание. Искреннее. И если вы в данный момент не обладаете ресурсом и не хотите играть со своим сыном или дочерью, не нужно этого делать.

Слушайте ребенка

Слушайте, старайтесь понять и поддержать ребенка в любой ситуации. Даже если его проблемы кажутся вам незначительными, не стоит от них «отмахиваться» или говорить «разбирайся сам». Выслушивайте ребенка, когда он хочет вам что-то рассказать, вникайте в его переживания, поддерживайте и помогайте разобраться в ситуации. Только тогда он начнет доверять вам.

Поощряйте и хвалите

Каждый ребенок хочет быть лучше всех. И ваша задача — поддержать его во всех здравых начинаниях. Хвалите свое чадо за любое, даже самое маленькое достижение. Вы должны внушить ему, что он прекрасно справляется со всеми задачами. Конечно, в пределах разумного.

Если вы будете соблюдать эти правила, то вполне вероятно, что ваши отношения с ребенком станут куда более дружными, чем были до этого. И помните, вы — самый главный человек в жизни ребенка. Не подведите его. Будьте опорой и поддержкой, а не злым надзирателем.

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