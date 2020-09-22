Нынешнему старшекласснику очень трудно выбрать будущую профессию, ведь в мире существует много специализаций. Большинство абитуриентов начинают серьезно задумываться о выборе будущей профессии тогда, когда приходит время выбирать предметы для ВНО. О том, как помочь старшекласснику выбрать профессию ― читайте далее в материале.

Помогите старшекласснику лучше понять себя.

Позвольте подростку немного помечтать. Пусть он осознает, что ему действительно нравится, какие у него желания и склонности. Спросите, какие есть сомнения относительно выбора будущей профессии. Определите круг его интересов. Запишите те занятия, которые нравятся ребенку и вычеркните то, что категорически не нравится. Это поможет исключить профессии, которые точно не заинтересуют.

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Обсудите все возможные профессии, которые могут заинтересовать вашего ребенка.

Часто старшеклассники зацикливаются на одной профессии, которая на слуху, отвергая много перспективных специализаций. Обычно они имеют поверхностное или ошибочное представление о профессии. Стоит осознать, по каким критериям ваш ребенок выбрал именно эту профессию, какие он видит перспективы развития в будущем. Обсудите альтернативы.

Соберите как можно больше информации.

Попробуйте поискать инсайдерскую информацию о профессиях, которые интересуют вашего ребенка. Найдите статьи, видео, художественные и документальные фильмы о той или иной специальности и о состоянии рынка труда в целом. Что является актуальным в настоящее время, а что нет. Узнайте о репутации определенной профессии, уровень ее престижности и востребованности.

Дайте возможность ребенку узнать о различных видах профессиональной деятельности.

Позвольте старшекласснику узнать об особенностях совершенно разных и непохожих друг на друга специальностей. Существует много открытых профильных мероприятий (выставки, конференции, форумы), где абитуриент может расширить свои представления о мире профессий. Ведь сейчас существуют такие профессии, о которых вы даже никогда не слышали. Однако в будущем они будут востребованы и принесут большую прибыль вашему ребенку.

Познакомьте подростка с представителями различных специальностей.

По возможности, устройте экскурсию в компанию или организуйте встречу с представителями определенных специализаций, которые будут готовы рассказать обо всех преимуществах и недостатках своей профессии. Таким образом старшеклассник сможет получить информацию из первых уст и понять, соответствует ли эта профессия его ожиданиям.

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Не следует выбирать профессию вместо своего ребенка.

Ни в коем случае не пытайтесь навязать ребенку те профессии, которые нравятся именно вам. Этим вы сделаете его несчастным. И вряд ли он будет работать по специальности в будущем. Ведь, как показывает опыт, только половина украинцев работает по специальности после окончания вуза. Поэтому, лучше приложите усилия и создайте такие условия, при которых ваш ребенок сделает правильный выбор.

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