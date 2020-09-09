Тест: Какая вы мать?
09.09.2020
Этот тест поможет разобраться в том, какая вы мать. В некоторых вопросах вам могут случиться примечания в скобках вроде «18 лет» или «15 лет». Это не должно вас смущать. Просто попробуйте представить, как бы повела себя ваш ребенок, если бы ей было 18 или 15 лет. Пройдите тест и узнайте, какая вы мама. Возможно, Супермама?
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