Утром каждая мама задает себе один и тот же вопрос: что бы такого интересного приготовить детям на завтрак? Чтобы было и вкусно, и полезно! Читайте в нашем материале рецепты пяти простых и невероятно вкусных детских завтраков, которые любая мама приготовит за 30 минут.

Булочки с секретом

Ингредиенты:

мягкие булочки ‒ 3 шт

ветчина или бекон ‒ 6 ломтиков

помидор ‒ 1 шт

яйца ‒ 3 штуки

сыр твердый ‒ 100 г.

зелень ‒ по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите готовые булочки, разрежьте их пополам и выньте мякоть. На дно положите кусочек ветчины, бекона или помидора. Разбейте в каждую булочку яйцо (его можно оставить целым или размешать), сверху посыпьте мелко нарубленной зеленью и сыром. Заверните булочку в фольгу и поместите в разогретую до 180 градусов духовку или микроволновку на 10 минут.

Французские гренки-палочки

Ингредиенты:

хлеб для тостов ‒ 4 кусочка

яйца ‒ 2 шт

сливки или молоко ‒ 0,25 стакана

корица и ванилин ‒ щепотка

сахар ‒ 0,5 ст.л.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб для тостов продолговатыми ломтиками. Взбейте 2 яйца с 0,25 стакана сливок или молока, всыпьте чайную ложку корицы, щепотку ванилина и 0,5 столовой ложки сахара. Перемешайте и поместите хлеб в яичную смесь на 5-7 минут. Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте хлеб со всех сторон до золотистой корочки. Подавайте на стол с медом или джемом.

Пышный молочный омлет

Ингредиенты:

молоко ‒ 250 мл

яйца ‒ 5 шт.

соль ‒ 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Налейте в глубокую посуду молоко. Вбейте яйца и посолите. Немного размешайте, только не взбивайте. Смажьте формочку сливочным маслом. Перелейте полученную массу в формочку, заполняя на 2/3 части. Отправьте на 30 минут в духовку при температуре 200 градусов. По истечении времени, духовку выключите, но не открывайте еще 20 минут. Нарежьте омлет на порции, на каждую порцию положить по кусочку сливочного масла.

Вкусные оладьи на кефире к завтраку

Ингредиенты:

кефир ‒ 500 мл

яйца ‒ 3 шт.

мука ‒ 2 ст

масло растительное ‒ 3-4 ст.л.

сахар ‒ 1 ст.л.

соль ‒ 1/2 ч.л.

сода ‒ 1/4 ч.л.

Способ приготовления::

Смешайте яйца, сахар, соль, налейте половину кефира, непрерывно помешивая, медленно насыпьте муку. Замесите тесто. налейте остальной кефир, тщательно размешайте и добавьте соду. С помощью большой ложки выложите на сковороду тесто маленькими порциями. Поджарьте до готовности.

Овсяная каша с изюмом к завтраку

Ингредиенты:

молоко ‒ 1.5 стакана

вода ‒ 1.5 стакана

овсяные хлопья быстрого приготовления ‒ 1 стакан

соль ‒ 1 щепотка

масло сливочное ‒ 50 г

изюм ‒ горсть

Способ приготовления:

Налейте полторы чашки воды в ковшик, доведите до кипения. Помешивая, засыпьте одну чашку хлопьев в ковшик с горячей водой. Посолите и положите промытый изюм. Добавьте маленькими порциями полторы чашки молока, доводя каждый раз до кипения. Варите кашу до густой консистенция, помешивая. Положите в готовую овсяную кашу с изюмом кусок сливочного масла, варенье или мед.

Совет

Изюм нужно закладывать в начале готовки. Кашу необходимо постоянно помешивать, чтобы вышел крахмал. Если кашу не мешать, то она пригорит, а если мешать, то юшка будет жидкая, а хлопья плотные.

Приятного аппетита!

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