«Супербабуся» 2 сезон випуски 11 і 12 від 17.02.2022: Чим відрізняється виховання онукозалежної бабусі та бабусі-чирлідерки?

17 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 випуски психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання онукозалежної бабусі Ірини та бабусі-чирлідерки Анелії. Також стане відомо ім’я переможниці тижня. Що буде в одинадцятому та дванадцятому випусках «Супербабусі»-2 і хто переможе на 3 тижні ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: бабуся-майстриня, бабуся в короні, онукозалежна бабуся і бабуся-чирлідерка ― учасниці 3 тижня

Анеля ― майстер спорту зі спортивної гімнастики. Вона створила команду чирлідерок 60+, а також викладає фізичну культуру в кількох вишах Києва. У Анелі двоє онуків: 18-річний Марк і 3-річна Ліза. Онучка вже читає і малює. Марк залишився сиротою, Анеля стала його опікункою і займалася його розвитком. Вона вважає себе супербабусею, бо дає онукам інтелектуальний розвиток, щоб усього іншого вони досягли самі.

Ірина працює касиркою в спортивному клубі, у вільний час шиє та в’яже. У неї двоє дітей: Оленка та Богдан, а також єдиний онук ― 10-річний син Олени Міша. Ірина дуже близька з Мішею. Вони граються вдома, ходять гуляти, в музеї, кіно тощо. Хлопчик уже 6 років займається вільною боротьбою, бабуся ходить на всі його змагання. Ірина вважає себе супербабусею, бо готова порвати кожного за онука, з яким у неї космічний зв’язок.

В 11 та 12 випусках реаліті «Супербабуся»-2 від 17.02.2022 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.