«Супербабуся» 2 сезон випуск 9 від 14.02.2022: Як виховує онуків бабуся-майстриня Наталя?

14 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі познайомляться з учасницями третього тижня проєкту, а традиційна бабуся-майстриня Наталя продемонструє, до чого вона привчила дітей та онуків. Що буде в дев’ятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Наталя ― гончариня, професійно ліпить з глини, займається київським розписом. У неї є дві онучки ― 7-річна Діана та 2-річна Мар’яна. Бабуся дозволяє їм усе: перевертати будинок догори дригом, ходити вдома у піжамах, кататися на собаках. Із дітьми вона займається творчістю та духовним розвитком. Матеріальний достаток для неї не на першому місці. Наталя вважає себе супербабусею, бо дає свободу своїм онукам і сама бере участь в усіх їхніх бешкетах.

У 9 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 14.02.2022 ми дізнаємось:

