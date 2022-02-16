17 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 выпуски психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители оценят методы воспитания внукозависимой бабушки Ирины и бабушки-чирлидерши Анелии. Также станет известно имя победительницы третьей недели.Что будет в одиннадцатом и двенадцатом выпусках «Супербабушки»-2 и кто станет победительницей 3 недели ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуски 11 и 12 от 17.02.2022: Чем отличается воспитание внукозависимой бабушки и бабушки-чирлидерши? Супербабушка 2 сезон 11 и 12 выпуски посвящены бабушке-чирлидерше Анели и внукозависимой бабушке Ирине. Также участницы Супербабушки 2022 года в 12 выпуске узнают имя победительницы.

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Анеля ― мастер спорта по спортивной гимнастике. Она создала команду чирлидерш 60+, а также преподает физическую культуру в нескольких вузах Киева. У Анели двое внуков: 18-летний Марк и 3-летняя Лиза. Внучка уже читает и рисует. Марк остался сиротой, Анеля стала его опекуншей и занималась его развитием. Она считает себя супербабушкой, потому что дает внукам интеллектуальное развитие, чтобы всего остального они добились сами.

Ирина работает кассиршей в спортивном клубе, в свободное время шьет и вяжет. У неё двое детей: Елена и Богдан, а также единственный внук ― 10-летний сын Елены Миша. Ирина очень близка с Мишей. Они играют дома, ходят гулять, в музеи, кино и т.д. Миша уже 6 лет занимается вольной борьбой, бабушка ходит на все его соревнования. Ирина считает себя супербабушкой, потому что готова порвать каждого за внука, с которым у нее космическая связь.

В 11 и 12 выпусках реалити «Супербабушка»-2 от 17.02.2022 мы узнаем:

Куда позвали участниц Анеля и Ирина? Чем они решили удивлять соперниц?

Что шокировало женщин дома у Анели? Хорошая ли она хозяйка?

Как прошло знакомство с внуком Ирины? Как бабушки отреагировали на его тренировку?

Разделяют ли соперницы образ жизни Анели? А что они сказали Ирине о воспитании внука?

Почему отношение Миши к бабушке шокировало участниц?

Какая трагедия перевернула жизнь Анели? Чем ее внук поразил бабушек? И как его поведение оценил Дмитрий Карпачев?

Что стало причиной необычного восхищения Ирины внуком? Что в прошлом произошло в её семье?

Что об Анеле рассказала невестка Елена? О чем бабушка «забыла» сообщить?

Какие события в детстве Ирины изменили ее жизнь?

Почему сын Анели связался с криминалом? Как с ней обращался муж?

Как прошло общение Анели и Ирины с Дмитрием Карпачевым, и какие советы он дал?

И кто стала победительницей 3 недели «Супербабушки»?

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