Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка» 2 сезон выпуск 1 от 31.01.2022: Как воспитывает внуков фэшн-бабушка Анна

28.01.2022

31 января в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Как начнется 2 сезон проекта «Супербабушка» на СТБ и что будет в первом выпуске – читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 1 от 31.01.2022: Как воспитывает внуков фэшн-бабушка Анна

В 1 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим героинь 1 недели. А после этого к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит фэшн-бабушка Анна.

Больше по теме: «Супербабушка» 2 сезон: Самоотверженная бабушка, фэшн-бабушка, бабушка ― жена капитана и бабушка без выходных ― участницы 1 недели

Анна ― модель 40+, дизайнер, выпускающая свой бренд верхней одежды, и счастливая бабушка. Раньше она работала в карантинной инспекции, но уже 4 года как не занимается этим. Анна чувствует себя прекрасно на подиуме и считает, что вдохновляет других женщин. С мужем-моряком Толиком они 30 лет вместе, воспитали троих детей: Толю, Машу и Жору, ― а сейчас у них двое внуков от старшего сына и третий скоро должен родиться. Несмотря на свою занятость, Анна успевает стирать, готовить и смотреть за малышами. Она считает себя супербабушкой, потому что является хорошим примером для детей и внуков.

В 1 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 31.01.2022 мы узнаем:

  • Где живет Анна, как она встретила бабушек и чем удивила?
  • Где живут дети героини?
  • Чем занимается Анна, какой у нее образ жизни и методы воспитания? И как на ее идеи отреагировали соперницы?
  • Что Анна рассказала о своем хобби и дизайнерских экспериментах? Как это оценил Дмитрий Карпачев, и что сказали бабушки?
  • Какой интерьер дома у Анны?
  • Как прошло знакомство с дочерью Марией и внуками фэшн-бабушки?
  • Что о бабушке и маме рассказала Полина? И как прошло общение с невесткой Анны ― Еленой?
  • Познакомила ли хозяйка гостей с мужем, и как прошел праздничный ужин?
  • Что посоветовал фэшн-бабушке Анне эксперт проекта Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить