«Супербабушка» 2 сезон выпуск 1 от 31.01.2022: Как воспитывает внуков фэшн-бабушка Анна
31 января в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Как начнется 2 сезон проекта «Супербабушка» на СТБ и что будет в первом выпуске – читайте в материале.
Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 1 от 31.01.2022: Как воспитывает внуков фэшн-бабушка Анна
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Анна ― модель 40+, дизайнер, выпускающая свой бренд верхней одежды, и счастливая бабушка. Раньше она работала в карантинной инспекции, но уже 4 года как не занимается этим. Анна чувствует себя прекрасно на подиуме и считает, что вдохновляет других женщин. С мужем-моряком Толиком они 30 лет вместе, воспитали троих детей: Толю, Машу и Жору, ― а сейчас у них двое внуков от старшего сына и третий скоро должен родиться. Несмотря на свою занятость, Анна успевает стирать, готовить и смотреть за малышами. Она считает себя супербабушкой, потому что является хорошим примером для детей и внуков.
В 1 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 31.01.2022 мы узнаем:
- Где живет Анна, как она встретила бабушек и чем удивила?
- Где живут дети героини?
- Чем занимается Анна, какой у нее образ жизни и методы воспитания? И как на ее идеи отреагировали соперницы?
- Что Анна рассказала о своем хобби и дизайнерских экспериментах? Как это оценил Дмитрий Карпачев, и что сказали бабушки?
- Какой интерьер дома у Анны?
- Как прошло знакомство с дочерью Марией и внуками фэшн-бабушки?
- Что о бабушке и маме рассказала Полина? И как прошло общение с невесткой Анны ― Еленой?
- Познакомила ли хозяйка гостей с мужем, и как прошел праздничный ужин?
- Что посоветовал фэшн-бабушке Анне эксперт проекта Дмитрий Карпачев?