31 января в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Как начнется 2 сезон проекта «Супербабушка» на СТБ и что будет в первом выпуске – читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 1 от 31.01.2022: Как воспитывает внуков фэшн-бабушка Анна В 1 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим героинь 1 недели. А после этого к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит фэшн-бабушка Анна.

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Анна ― модель 40+, дизайнер, выпускающая свой бренд верхней одежды, и счастливая бабушка. Раньше она работала в карантинной инспекции, но уже 4 года как не занимается этим. Анна чувствует себя прекрасно на подиуме и считает, что вдохновляет других женщин. С мужем-моряком Толиком они 30 лет вместе, воспитали троих детей: Толю, Машу и Жору, ― а сейчас у них двое внуков от старшего сына и третий скоро должен родиться. Несмотря на свою занятость, Анна успевает стирать, готовить и смотреть за малышами. Она считает себя супербабушкой, потому что является хорошим примером для детей и внуков.

В 1 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 31.01.2022 мы узнаем:

Где живет Анна, как она встретила бабушек и чем удивила?

Где живут дети героини?

Чем занимается Анна, какой у нее образ жизни и методы воспитания? И как на ее идеи отреагировали соперницы?

Что Анна рассказала о своем хобби и дизайнерских экспериментах? Как это оценил Дмитрий Карпачев, и что сказали бабушки?

Какой интерьер дома у Анны?

Как прошло знакомство с дочерью Марией и внуками фэшн-бабушки?

Что о бабушке и маме рассказала Полина? И как прошло общение с невесткой Анны ― Еленой?

Познакомила ли хозяйка гостей с мужем, и как прошел праздничный ужин?

Что посоветовал фэшн-бабушке Анне эксперт проекта Дмитрий Карпачев?

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