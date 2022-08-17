Гуакамоле із зеленого горошку від Юрія Ковриженка

Гуакамоле — холодна закуска з пюрованої м’якоті авокадо. Популярна страва мексиканської кухні має безліч варіантів приготування. Одним із них поділився ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко, це гуакамоле із зеленого горошку. Для цього рецепта прекрасно підійде заморожений горошок. Читайте покроковий рецепт приготування на велику компанію в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Горошок зелений — 830 г

Лимон (сік) — 40 г

Олія рослинна — 100—120 г

Кінза або петрушка — 20 г

Паприка або перець чилі (для тих хто любить гостре) — 3—4 г

Перець чорний — 2 г

Сіль — 5 г

Спосіб приготування:

Зелень помити, промокнути від вологи та дрібно порізати. Свіжий або розморожений горошок відварити до готовності. Охолодити у льодяній воді, щоб зберегти яскраво-зелений колір. Перебити у блендері разом з олією до однорідності. Додати решту інгредієнтів та ретельно вимішати. Довести до смаку сіллю та перцем. Подавати зі свіжим хлібом або тостами, також смакує з млинцями або тоненьким лавашем.

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Смачного!

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