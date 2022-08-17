Гречаники: рецепт від «Страва честі»
Гречаники — національна українська страва. Так називають котлети, які готуються з м’ясного фаршу з додаванням гречаної каші. Смачні та ароматні гречаники стануть улюбленою стравою для всієї сім’ї. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Фарш свинячий — 300—400 г
- Яйце куряче — 1 шт.
- Гречана каша — 200 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Олія — 3—4 ст. л.
- Борошно для панірування — 50—100 г
- Сіль і спеції — за смаком
- Зелень — для прикрашання
Для соусу:
- Томатна паста — 100 г
- Вода — 1 склянка
Приготування:
- Гречану крупу добре промити і перебрати. Всипати в киплячу підсолену воду і варити до готовності. Остудити.
- У фарш додати дрібно нарізану цибулю, яйце, сіль і спеції за смаком. Ретельно вимісити.
- Додати гречану кашу у фарш і все перемішати до однорідної маси.
- З отриманого фаршу сформувати котлети, запанірувати в борошні і обсмажити на середньому вогні з двох сторін так, щоб утворилася золотава скоринка.
- Перекласти отримані котлетки в іншу ємність. Розвести томатну пасту і воду у співвідношенні 1:1. Залити отриманим соусом гречаники, накрити кришкою і тушкувати ще 25—30 хвилин на невеликому вогні.
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Смачного!
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