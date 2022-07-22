Долма: рецепт від «Страва честі»

Долма — це популярна страва кавказької кухні, так звані голубці у виноградному листі. Начинка для долми може бути з м’яса, овочів, риби або рису. Читайте покроковий рецепт приготування долми в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Фарш — 500 г

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Рис — 100 г

М’ята — 1 пучок

Кінза — 1 пучок

Кріп — 1 пучок

Виноградне листя — 600 г

Вода — 0,5 склянки

Спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Підготовлене виноградне листя обполоснути. Якщо ви використовуєте свіже — покладіть його у глибоку миску, залийте окропом і витримайте близько 5-7 хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте стекти воді. Видаліть черешки. Для начинки дрібно наріжте цибулю і зелень. Промийте рис. Все додайте у фарш та додайте спеції за смаком. Додайте 0,5 склянки води. Перемішайте. Викладіть виноградне листя прожилками вгору, а гладкою стороною вниз. На середину листа викладіть трохи фаршу і поверніть лист так, щоб вийшли акуратні фігурки. Викладіть на дно каструлі 1-2 шари виноградного листя. Зверху впритул викладіть долму швом вниз в кілька шарів. Залийте бульйоном або водою врівень з долмой. Накрийте кришкою. Доведіть долму до кипіння і зменшіть вогонь до мінімального. Готуйте 1-1,5 години під кришкою. Після приготування вимкніть вогонь та дайте настоятися ще 10-15 хвилин.

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Смачного!

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