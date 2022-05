Гуакамоле — холодна закуска з пюрованої м’якоті авокадо. Популярна страва мексиканської кухні має безліч варіантів приготування. Одним із них поділився ведучий проекту «Страва честі» Юрій Ковриженко, це гуакамоле із зеленого горошку. Для цього рецепта прекрасно підійде заморожений горошок. Читайте покроковий рецепт приготування на велику компанію в нашому матеріалі.

Більше на тему: Закуска з запеченого буряка та квасолі: рецепт від «Страва честі»

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Хумус з квасолі від Юрія Ковриженка

Смачного!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.