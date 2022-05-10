Бісквіт: рецепт від «Страва честі»
10.05.2022
Бісквіт — незамінний і базовий рецепт для будь-якого торта. Експерементіруйте — додайте збиті вершки, апельсинову просочення або шоколадний крем. Читайте покроковий рецепт приготування бісквіта в нашому матеріалі від «Страва честі».
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Інгредієнти:
- Яйце — 4 шт.
- Борошно — 130 г
- Цукор — 100 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Молоко — 90 мл
- Олія — 65 мл
- Цедра лимона — 2 ст. л.
- Ванілін за смаком
Спосіб приготування:
- Змішати борошно, сіль, розпушувач і цукор. Просійте отриману масу через сито.
- Розігрійте трохи молоко та додайте 2 жовтки, ванілін і цедру лимона. Перемішайте до однорідної маси.
- Збийте білки з цукром до утворення крему.
- Чверть білкової маси покласти до желтковой і акуратно перемішати. Змішати отриману суміш з отриманої борошном.
- Додайте, що залишився білковий крем до отриманої суміші і дуже акуратно рухами від низу до верху перемішайте.
- Перекладіть бісквітне тісто в форму та запікайте в попередньо розігрітій духовці до 160 градусів на 20-25 хвилин до готовності.
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Смачного!
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