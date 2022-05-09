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Ліниві вареники: рецепт від «Страва честі»

09.05.2022

Ліниві вареники — корисна і проста в приготуванні страва. Ідеально підходять на сніданок — додавайте до неї на свій смак сметану, фрукти, шоколад, згущене молоко або варення. Читайте покроковий рецепт приготування лінивих вареників з сиру в нашому матеріалі.

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Ленивые вареники рецепт

Інгредієнти:

  • Сир — 500 г
  • Мука — 4-5 ст. л.
  • Куряче яйце — 1 шт.
  • Цукор — 3 ст.
  • Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сир з просіяним борошном, яйцем і цукром.
  2. Замісити тісто так, щоб воно не прилипало до рук. При необхідності додайте борошна.
  3. Розкачайте тісто в ковбаску.
  4. Наріжте її на шматочки і кидайте в киплячу підсолену воду.
  5. Варіть 1-2 хвилини до готовності.

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Смачного!

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