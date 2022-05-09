Ліниві вареники: рецепт від «Страва честі»
09.05.2022
Ліниві вареники — корисна і проста в приготуванні страва. Ідеально підходять на сніданок — додавайте до неї на свій смак сметану, фрукти, шоколад, згущене молоко або варення. Читайте покроковий рецепт приготування лінивих вареників з сиру в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Сир — 500 г
- Мука — 4-5 ст. л.
- Куряче яйце — 1 шт.
- Цукор — 3 ст.
- Сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Змішайте сир з просіяним борошном, яйцем і цукром.
- Замісити тісто так, щоб воно не прилипало до рук. При необхідності додайте борошна.
- Розкачайте тісто в ковбаску.
- Наріжте її на шматочки і кидайте в киплячу підсолену воду.
- Варіть 1-2 хвилини до готовності.
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Смачного!
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