Ліниві вареники — корисна і проста в приготуванні страва. Ідеально підходять на сніданок — додавайте до неї на свій смак сметану, фрукти, шоколад, згущене молоко або варення. Читайте покроковий рецепт приготування лінивих вареників з сиру в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Сир — 500 г

Мука — 4-5 ст. л.

Куряче яйце — 1 шт.

Цукор — 3 ст.

Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Змішайте сир з просіяним борошном, яйцем і цукром. Замісити тісто так, щоб воно не прилипало до рук. При необхідності додайте борошна. Розкачайте тісто в ковбаску. Наріжте її на шматочки і кидайте в киплячу підсолену воду. Варіть 1-2 хвилини до готовності.

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Смачного!

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