Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Швидкі пампушки до борщу: рецепт від «Страва честі»

09.05.2022

Пампушки — ідеально підходять до борщу, супу або м’ясу. Пампушки також можуть бути солодкими або з часниковою пропиткою. Щоб не витрачати час на тривале замішування тіста спробуйте рецепт швидких пампушок. Смачні, повітряні й тануть у роті — їх можна їсти в піст. Читайте покроковий рецепт приготування пампушок в нашому матеріалі.

Більше на тему: Сирне печиво: рецепт від «Страва честі»

Быстрые пампушки к борщу рецепт

Інгредієнти:

  • Вода тепла — 1 стак.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Олія — 3 ст. л.
  • Дріжджі — 11 г
  • Мука пшенична — 3 стак.
  • Сіль  — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте між собою воду, масло, цукор, сіль, дріжджі і борошно. Замісити тісто. Тісто має вийде м’яким і еластичним, але не занадто щільним.
  2. Змастіть форму рослинним маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Скатайте кульки з тіста розміром з невеличкий мандарин.
  4. Покладіть в форму на відстані приблизно 1 см один від одного. Дайте постояти в теплі 5-8 хвилин.
  5. Поставте в духовку і випікайте до готовності. Після дістати і накрити трохи вологим рушником на 1-2 хвилини.

Більше на тему: Вергуни: рецепт від «Страва честі»

Смачного!

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send