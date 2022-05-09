Швидкі пампушки до борщу: рецепт від «Страва честі»
09.05.2022
Пампушки — ідеально підходять до борщу, супу або м’ясу. Пампушки також можуть бути солодкими або з часниковою пропиткою. Щоб не витрачати час на тривале замішування тіста спробуйте рецепт швидких пампушок. Смачні, повітряні й тануть у роті — їх можна їсти в піст. Читайте покроковий рецепт приготування пампушок в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Вода тепла — 1 стак.
- Цукор — 1 ст. л.
- Олія — 3 ст. л.
- Дріжджі — 11 г
- Мука пшенична — 3 стак.
- Сіль — дрібка
Спосіб приготування:
- Змішайте між собою воду, масло, цукор, сіль, дріжджі і борошно. Замісити тісто. Тісто має вийде м’яким і еластичним, але не занадто щільним.
- Змастіть форму рослинним маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Скатайте кульки з тіста розміром з невеличкий мандарин.
- Покладіть в форму на відстані приблизно 1 см один від одного. Дайте постояти в теплі 5-8 хвилин.
- Поставте в духовку і випікайте до готовності. Після дістати і накрити трохи вологим рушником на 1-2 хвилини.
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Смачного!
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