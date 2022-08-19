Ленивые вареники: рецепт от «Страва честі»
19.08.2022
Ленивые вареники — полезное и простое в приготовлении блюдо. Идеально подходят на завтрак — добавляйте к нему на свой вкус сметану, фрукты, шоколад, сгущенное молоко или варенье. Читайте пошаговый рецепт приготовления ленивых вареников из творога в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Творог — 500 г
- Мука — 4-5 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар — 3 ст.
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Смешайте творог с просеянной мукой, яйцом и сахаром.
- Замесите тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. При необходимости добавьте муки.
- Раскатайте тесто в колбаску.
- Нарежьте ее на кусочки и бросайте в подсоленную кипящую воду.
- Варите 1-2 минуты до готовности.
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Приятного аппетита!