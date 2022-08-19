Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Все проекты
ua
Страва честі

Ленивые вареники: рецепт от «Страва честі»

19.08.2022

Ленивые вареники — полезное и простое в приготовлении блюдо. Идеально подходят на завтрак  — добавляйте к нему на свой вкус сметану, фрукты, шоколад, сгущенное молоко или варенье. Читайте пошаговый рецепт приготовления ленивых вареников из творога в нашем материале.

Больше по теме: Сырники: рецепт от «Страва честі»

Ленивые вареники рецепт

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г
  • Мука — 4-5 ст. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст.
  • Соль — щепотка

Приготовление:

  1. Смешайте творог с просеянной мукой, яйцом и сахаром.
  2. Замесите тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. При необходимости добавьте муки.
  3. Раскатайте тесто в колбаску.
  4. Нарежьте ее на кусочки и бросайте в подсоленную кипящую воду.
  5. Варите 1-2 минуты до готовности.

Больше по теме: Творожный кекс: рецепт от «Страва честі»

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
гречаники рецепт пошагово
Страва честі

Гречаники: рецепт от «Страва честі»

 Гуакамоле из зеленого горошка рецепт
Страва честі

Гуакамоле из зеленого горошка от Юрия Ковриженко

 Бисквит рецепт
Страва честі

Бисквит: рецепт от «Страва честі»

 Долма рецепт
Страва честі

Долма: рецепт от «Страва честі»

 Домашнее мороженое из двух ингредиентов рецепт
Страва честі

Домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт от «Страва честі»

 Чесночный соус для пампушек рецепт
Страва честі

Чесночный соус для пампушек: рецепт от «Страва честі»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить