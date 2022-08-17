Гречаники — национальное украинское блюдо. Так называют котлеты, которые готовятся из мясного фарша с добавлением гречневой каши. Вкусные и ароматные гречаники станут излюбленным блюдом всей семьи. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Ингредиенты:

Соль и специи — по вкусу

Мука для панировки — 50—100 г

Для соуса:

Приготовление:

Гречневую крупу хорошо промыть и перебрать. Всыпать в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. Остудить.

В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, соль и специи по вкусу. Тщательно вымесить.

Добавить гречневую кашу в фарш и все перемешать до однородной массы.

Из полученного фарша сформировать котлеты, запанировать в муке и обжарить на среднем огне с двух сторон так, чтобы образовалась золотистая корочка.