Гречаники: рецепт от «Страва честі»
Гречаники — национальное украинское блюдо. Так называют котлеты, которые готовятся из мясного фарша с добавлением гречневой каши. Вкусные и ароматные гречаники станут излюбленным блюдом всей семьи. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Фарш свиной — 300—400 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Гречневая каша — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — 3—4 ст. л.
- Мука для панировки — 50—100 г
- Соль и специи — по вкусу
- Зелень — для украшения
Для соуса:
- Томатная паста — 100 г
- Вода — 1 стакан
Приготовление:
- Гречневую крупу хорошо промыть и перебрать. Всыпать в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. Остудить.
- В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, соль и специи по вкусу. Тщательно вымесить.
- Добавить гречневую кашу в фарш и все перемешать до однородной массы.
- Из полученного фарша сформировать котлеты, запанировать в муке и обжарить на среднем огне с двух сторон так, чтобы образовалась золотистая корочка.
- Переложить полученные котлетки в другую емкость. Развести томатную пасту и воду в соотношении 1:1. Залить полученным соусом гречаники, накрыть крышкой и тушить еще 25—30 минут на небольшом огне.
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Приятного аппетита!
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