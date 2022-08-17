Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Все проекты
ua
Страва честі

Гречаники: рецепт от «Страва честі»

17.08.2022

Гречаники — национальное украинское блюдо. Так называют котлеты, которые готовятся из мясного фарша с добавлением гречневой каши. Вкусные и ароматные гречаники станут излюбленным блюдом всей семьи. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

Больше по теме: Юрий Ковриженко назвал топ-5 любимых кулинарных книг

гречаники рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • Фарш свиной — 300—400 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Гречневая каша — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 3—4 ст. л.
  • Мука для панировки — 50—100 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Для соуса:

  • Томатная паста — 100 г
  • Вода — 1 стакан

Приготовление:

  1. Гречневую крупу хорошо промыть и перебрать. Всыпать в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. Остудить.
  2. В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, соль и специи по вкусу. Тщательно вымесить.
  3. Добавить гречневую кашу в фарш и все перемешать до однородной массы.
  4. Из полученного фарша сформировать котлеты, запанировать в муке и обжарить на среднем огне с двух сторон так, чтобы образовалась золотистая корочка.
  5. Переложить полученные котлетки в другую емкость. Развести томатную пасту и воду в соотношении 1:1. Залить полученным соусом гречаники, накрыть крышкой и тушить еще 25—30 минут на небольшом огне.

Больше по теме: Какое вы блюдо украинской кухни: тест от «Страва честі»

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Гуакамоле из зеленого горошка рецепт
Страва честі

Гуакамоле из зеленого горошка от Юрия Ковриженко

 Бисквит рецепт
Страва честі

Бисквит: рецепт от «Страва честі»

 Долма рецепт
Страва честі

Долма: рецепт от «Страва честі»

 Домашнее мороженое из двух ингредиентов рецепт
Страва честі

Домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт от «Страва честі»

 Чесночный соус для пампушек рецепт
Страва честі

Чесночный соус для пампушек: рецепт от «Страва честі»

 Быстрые пампушки к борщу рецепт
Страва честі

Быстрые пампушки: рецепт от «Страва честі»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить