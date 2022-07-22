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Страва честі

Долма: рецепт от «Страва честі»

22.07.2022

Долма — это популярное блюдо кавказской кухни, так называемые голубцы в виноградных листьях. Начинка для долмы может быть из мяса, овощей, рыбы или риса. Читайте пошаговый рецепт приготовления долмы в нашем материале.

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Долма рецепт

Ингредиенты:

  • Фарш —  500 г
  • Лук репчатый —  2 шт.
  • Рис —  100 г
  • Мята —  1 пучок
  • Кинза —  1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Виноградные листья — 600 г
  • Вода — 0,5 стакана
  • Специи —  по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовленные виноградные листья ополоснуть. Если вы используете свежие — уложите их в глубокую миску, залейте кипятком и выдержите около 5-7 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Удалите черешки.
  2. Для начинки мелко нарежьте лук и зелень. Промойте рис. Все добавьте в фарш и добавьте специи по вкусу. Добавьте 0,5 стакана воды. Перемешайте.
  3. Выложите виноградные листья прожилками вверх, а гладкой стороной вниз.
  4. На средину листа выложите немного фарша и сверните лист так, чтобы получились аккуратные фигурки.
  5. Выложите на дно кастрюли 1-2 слоя виноградных листьев. Сверху вплотную выложите долму швом вниз в несколько слоев. Залейте бульоном или водой вровень с долмой. Накройте крышкой.
  6. Доведите долму до кипения и уменьшите огонь до минимального. Готовьте 1-1,5 часа под крышкой. После приготовления выключите огонь и дайте настояться еще 10-15 минут.

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Приятного аппетита!

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