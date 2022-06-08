Гуакамоле — холодная закуска из пюрированной мякоти авокадо. Популярное блюдо мексиканской кухни имеет множество вариантов приготовления. Одним из них поделился ведущий проекта «Страва честі» Юрий Ковриженко, это гуакамоле из зеленого горошка. Для этого рецепта прекрасно подойдет замороженный горошек. Читайте пошаговый рецепт приготовления на большую компанию в нашем материале.

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Ингредиенты:

Горошек зеленый — 830 г

Лимон (сок) — 40 г

Масло растительное — 100—120 г

Кинза или петрушка — 20 г

Паприка или перец чили (для тех, кто любит острое) — 3—4 г

Перец черный — 2 г

Соль — 5 г

Приготовление:

Зелень помыть, промокнуть от влаги и мелко порезать. Свежий или размороженный горошек отварить до готовности. Охладить в ледяной воде, чтобы сохранить ярко-зеленый цвет. Перебить в блендере вместе с маслом до однородности. Добавить остальные ингредиенты и тщательно вымешать. Довести до вкуса солью и перцем. Подавать со свежим хлебом или тостами, также сочетается с блинами или тоненьким лавашем.

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Приятного аппетита!

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