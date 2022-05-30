Домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт от «Страва честі»
30.05.2022
Домашнее мороженое — нежнейшее на вкус, готовиться легко и всегда получается. При желании в мороженное можно добавить шоколад, фрукты и пищевой краситель для разных цветов. Читайте пошаговый рецепт приготовления домашнего мороженого из двух ингредиентов в нашем материале от «Страва честі».
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Ингредиенты:
- Сливки — 200 мл
- Молоко сгущенное — 200 мл
Приготовление:
- Взбейте предварительно сливки.
- Добавьте сгущенное молоко и размешайте до однородной массы.
- Разлейте по формам и поставьте в морозилку до полного застывания.
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Приятного аппетита!
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