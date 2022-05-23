Чесночный соус прекрасно дополнит вкус пампушек. Такие пампушки смазанные чесночным соусом можно подавать к мясу, первым блюдам, таким как борщ или куриный суп. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Ингредиенты:

Чеснок — 5-6 зубчиков

Вода кипяченая — 5 ст. л.

Подсолнечное масло — 6 ст. л.

Соль — щепотка

Перец — щепотка

Зелень — по вкусу

Приготовление:

Мелко нарежьте зелень. Это может быть укроп, базилик или розмарин. Чеснок пропустите через давилку или разотрите в ступе с солью. Смешайте зелень с чесноком, добавьте растительное масло и воду. Взболтайте соус и дайте ему немного постоять.

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Приятного аппетита!

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