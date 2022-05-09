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Ленивые вареники: рецепт от «Страва честі»

09.05.2022

Ленивые вареники — полезное и простое в приготовлении блюдо. Идеально подходят на завтрак  — добавляйте к нему на свой вкус сметану, фрукты, шоколад, сгущенное молоко или варенье. Читайте пошаговый рецепт приготовления ленивых вареников из творога в нашем материале.

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Ленивые вареники рецепт

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г
  • Мука — 4-5 ст. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст.
  • Соль — щепотка

Приготовление:

  1. Смешайте творог с просеянной мукой, яйцом и сахаром.
  2. Замесите тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. При необходимости добавьте муки.
  3. Раскатайте тесто в колбаску.
  4. Нарежьте ее на кусочки и бросайте в подсоленную кипящую воду.
  5. Варите 1-2 минуты до готовности.

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Приятного аппетита!

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