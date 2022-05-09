Пампушки — идеально подходят к борщу, супу или мясу. Пампушки также могут быть сладкими или с чесночной пропиткой. Чтобы не тратить время на длительное замешивание теста попробуйте рецепт быстрых пампушек . Вкусные, воздушные и тающие во рту — их можно кушать в пост. Читайте пошаговый рецепт приготовления пампушек в нашем материале.

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Ингредиенты:

Вода теплая — 1 стак.

Сахар — 1 ст. л.

Масло подсолнечное — 3 ст. л.

Дрожжи — 11 г

Мука пшеничная — 3 стак.

Соль — щепотка

Приготовление:

Смешайте между собой воду, масло, сахар, соль, дрожжи и муку. Замесите тесто. Тесто должно получится мягкое и эластичное, но не излишне плотным. Смажьте форму растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов. Скатайте шарики из теста размером с мандарин. Уложите в форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Дайте постоять в тепле 5-8 минут. Поставьте в духовку и выпекайте до готовности. После достать и накрыть немного влажным полотенцем на 1-2 минуты.

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Приятного аппетита!

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