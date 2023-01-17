Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Всі проєкти
ru
Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2023 - дивіться скоро на СТБ

Неймовірна правда про зірок 2023 - що буде в новому сезоні? Анонс нового сезону програми Неймовірна правда про зірок
Дивіться також
Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться скоро на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2020: випуск 14 від 16.05.2020

 Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться скоро на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2020: випуск 13 від 16.05.2020

 Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться скоро на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2020: випуск 12 від 09.05.2020

 Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться скоро на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2020: випуск 11 від 09.05.2020
Неймовірна правда про зірок Промо Прем’єра Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться з 4 лютого на СТБ
Промо | 17.01.2023 | 2023

Дуже скоро відбудеться прем’єра нового сезону сенсаційного проєкту Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться з 4 лютого на СТБ!

Сенсації українського та світового шоубізнесу, подробиці особистого життя популярних зірок і новини, які сколихнули весь світ, – разом із шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 ви будете в курсі всього, що відбувається за лаштунками шоубізу. Хто з учасниць шоу Холостяк при надії, а хто встигла народити? Які жорсткі санкції застосовуються до зірок-зрадників? Кого скоро позбавлять українського громадянства та заморозять їхні активи? Дізнайтеся вже 4 лютого – дивіться прем’єру шоу Неймовірна правда про зірок 2023 на СТБ.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ