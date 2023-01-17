Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться скоро на СТБ

Промо | 17.01.2023 | 2023

Дуже скоро відбудеться прем’єра нового сезону сенсаційного проєкту Неймовірна правда про зірок 2023 – дивіться з 4 лютого на СТБ!

Сенсації українського та світового шоубізнесу, подробиці особистого життя популярних зірок і новини, які сколихнули весь світ, – разом із шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 ви будете в курсі всього, що відбувається за лаштунками шоубізу. Хто з учасниць шоу Холостяк при надії, а хто встигла народити? Які жорсткі санкції застосовуються до зірок-зрадників? Кого скоро позбавлять українського громадянства та заморозять їхні активи? Дізнайтеся вже 4 лютого – дивіться прем’єру шоу Неймовірна правда про зірок 2023 на СТБ.