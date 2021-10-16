Дивіться онлайн програму Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021 на сайті СТБ! У рубриці «Твоє місто» відомий музикант Pianoбой Дмитро Шуров показав найромантичніший куточок столиці, де у свої студентські роки він винаймав квартиру. Музичний геній наважився розповісти історію з давніх часів. Одного разу власниця квартири, яку винаймав тодішній студент, вигнала його з дому та змусила ночувати просто неба! Що підштовхнуло жінку до такого кроку? І невже Pianoбой донині тримає на неї образу? Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021 і дізнайтеся усі відповіді першими!

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