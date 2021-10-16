Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся всі секрети гурту MOZGI!

Нещодавно популярний український гурт MOZGI відсвяткував своє 7-річчя. З цієї нагоди ми поспілкувалися із Потапом, Позитивом і Дядею Вадею. Ексклюзивно MOZGI розповіли про страхи на початку кар’єри, стосунки за межами сцени та плани. Хто найсварливіший у гурті? Хто частенько дозволяє собі хильнути зайвого? Це та навіть більше дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски