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Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся всі секрети гурту MOZGI!
Нещодавно популярний український гурт MOZGI відсвяткував своє 7-річчя. З цієї нагоди ми поспілкувалися із Потапом, Позитивом і Дядею Вадею. Ексклюзивно MOZGI розповіли про страхи на початку кар’єри, стосунки за межами сцени та плани. Хто найсварливіший у гурті? Хто частенько дозволяє собі хильнути зайвого? Це та навіть більше дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 16.10.2021.
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски