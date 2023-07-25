Оля Полякова оголосила про шоу в палаці «Україна»

Концерт співачки з оновленою програмою «Все Буде Добре» відбудеться у «День Олі Полякової» – 26 жовтня в палаці «Україна». За концепцію відповідатиме режисер попередніх шоу виконавиці Герман Нєнов, який цього року став креативним директором від України на Євробаченні-2023 в Ліверпулі.

Після шаленого успіху нової 100% україномовної програми Олі Полякової «Все Буде Добре», яку вона тричі презентувала глядачеві з аншлагами в Києві у КВЦ «Парковий», а пізніше містами України та закордоном, виконавиця повертається, аби представити оновлене шоу-продовження.

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Концертна програма отримала однойменну назву хіта співачки «Все Буде Добре, Оля», що відкриває нову сторінку у її творчості, та пронизана темою війни, щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників. Усі попередні російськомовні хіти Полякової були не лише перекладені, а й трансформувалися – як музично, так і ідейно.

Кожен концерт Олі — це емоційні гірки, де разом зі слухачем співачка проходить шлях від горя, болі та морального знищення до абсолютного відродження та катарсису.

ЩО: велике шоу Олі Полякової «Все Буде Добре»

ДЕ: палац «Україна»

КОЛИ: 26/10, 18:00

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