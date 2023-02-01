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Неймовірна правда про зірок

Вже цієї суботи прем’єра проєкту «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

01.02.2023

4 лютого на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя відомих людей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі – Надія Матвєєва та Григорій Решетник – продовжать ділитися інсайдерською інформацією про улюбленців мільйонів і не тільки.  Як і раніше, програма виходитиме щосуботи у ранковому слоті о 9:30.

Вже цієї суботи прем’єра «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

«Окрім улюблених українських зірок шоу-бізнесу, за якими глядач давно слідкує, поговоримо також про нові імена, про які ми дізналися з початку війни. Інтерв‘ю, воєнні історії і навіть ігри – буде захопливо, цікаво і пізнавально», – розповідає керівник проєкту Дмитро Слободян.

Зйомки відбуваються просто зараз, щоб надати глядачам лише актуальну інформацію, і проходять з дотриманням всіх правил безпеки. За словами керівника проєкту, оскільки виробничий процес триває постійно, а ведучі з першого дня вторгнення активно волонтерять, буває таке, що вони записуються у різних локаціях, у різних містах, в залежності від того, де перебувають.

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Уже в найближчих випусках дізнайтесь подробиці із життя учасниць романтичного реаліті «Холостяк»: хто з дівчат при надії, а котра захищає нині країну у складі ТРО? А також, які санкції проти російських зірок і зрадників вже активно діють? Та хто може втратити своє громадянство?

Керівник проєкту – Дмитро Слободян, шеф-редакторка – Юлія Черненко, креативний продюсер – Веніамін Вегерчук.

Video: Вже цієї суботи прем’єра «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

4 лютого на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя відомих людей «Неймовірна правда про зірок»

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