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Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: відома дата старту нового сезону в 2023 році

25.01.2023

4 лютого на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя зірок – «Неймовірна правда про зірок». Надія Матвєєва і Григорій Решетник розповідатимуть про сенсації українського шоубізу. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи в ранковому слоті о 9:30. Більше — в матеріалі СТБ.

Неймовірна правда про зірок 2023: відома дата старту нового сезону

У лютому 2023 року стартують нові випуски «Неймовірної правди про зірок», які ще більш зацікавлять глядачів приголомшливими зізнаннями. Які нові сенсації вирують в українському шоубізі? Хто з учасниць проєкту «Холостяк» при надії, а яка з дівчат захищає нині країну у складі ТРО? А також, які санкції проти російський зірок та зрадників вже активно діють? Та хто може втратити своє громадянство?

Неймовірна правда про зірок 2023: відома дата старту нового сезону

На каналі СТБ так само щосуботи ви зможете почути відверті інтерв’ю зірок, побачити, як вони живуть сьогодні під час війни, та як борються на культурному фронті. 

Video: Неймовірна правда про зірок 2023: відома дата старту нового сезону

Коли Неймовірна правда про зірки новий сезон Україна виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Вже відома дата старту шоу. Неймовірна правда про зірок на СТБ

Дивіться проєкт «Неймовірна правда про зірок» вже з 4 лютого о 9:30 на СТБ!

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