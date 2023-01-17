Неймовірна правда про зірок 2023 — смотрите скоро на СТБ

Промо | 17.01.2023 | 2023

Очень скоро состоится премьера нового сезона сенсационного проекта Неймовірна правда про зірок 2023 – смотрите с 4 февраля на СТБ!

Сенсации украинского и мирового шоу-бизнеса, подробности личной жизни популярных звезд и новости, всколыхнувшие весь мир, – вместе с шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 вы будете в курсе всего, что происходит за кулисами шоу-биза. Кто из участниц шоу Холостяк беременная, а кто успела родить? Какие жесткие санкции применяются к звездным предателям? Кого скоро лишат украинского гражданства и заморозят их активы? Узнайте уже 4 февраля – смотрите премьеру шоу Неймовірна правда про зірок 2023 на СТБ.