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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок 2023 - смотрите скоро на СТБ

Неймовірна правда про зірок 2023 - что будет в новом сезоне? Анонс нового сезона программы Неймовірна правда про зірок
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Неймовірна правда про зірок 2020: выпуск 13 от 16.05.2020

 Неймовірна правда про зірок 2023 — смотрите скоро на СТБ
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Неймовірна правда про зірок 2020: выпуск 12 от 09.05.2020

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Неймовірна правда про зірок 2020: выпуск 11 от 09.05.2020
Неймовірна правда про зірок Промо Премьера Неймовірна правда про зірок 2023 – смотрите с 4 февраля на СТБ
Промо | 17.01.2023 | 2023

Очень скоро состоится премьера нового сезона сенсационного проекта Неймовірна правда про зірок 2023 – смотрите с 4 февраля на СТБ!

Сенсации украинского и мирового шоу-бизнеса, подробности личной жизни популярных звезд и новости, всколыхнувшие весь мир, – вместе с шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 вы будете в курсе всего, что происходит за кулисами шоу-биза. Кто из участниц шоу Холостяк беременная, а кто успела родить? Какие жесткие санкции применяются к звездным предателям? Кого скоро лишат украинского гражданства и заморозят их активы? Узнайте уже 4 февраля – смотрите премьеру шоу Неймовірна правда про зірок 2023 на СТБ.

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