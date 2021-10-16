Смотрите онлайн программу Неймовірна правда про зірок от 16.10.2021 на сайте СТБ! В рубрике «Твой город» известный музыкант Pianoбой Дмитрий Шуров показал самый романтичный уголок столицы, где в свои студенческие годы он снимал квартиру. Музыкальный гений решился рассказать историю из давних времен. Однажды хозяйка квартиры, которую снимал тогдашний студент, выгнала его из дома и заставила ночевать под открытым небом! Что подтолкнуло женщину к такому шагу? И неужели Pianoбой по сей день держит на нее обиду? Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок от 16.10.2021 и узнайте все ответы первыми!

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 — все выпуски