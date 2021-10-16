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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 16.10.2021 на сайте СТБ – узнайте все секреты группы MOZGI!
Недавно популярная украинская группа MOZGI отпраздновала свое 7-летие. По этому случаю мы пообщались с Потапом, Позитивом и Дядей Вадей. Эксклюзивно MOZGI рассказали о страхах в начале карьеры, отношениях за пределами сцены и планах. Кто самый конфликтный в группе? Кто часто позволяет себе выпить лишнего? Это и даже больше узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 16.10.2021.
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