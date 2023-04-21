«Неймовірна правда про зірок»: какие голливудские знаменитости учат украинский язык?

Украинский язык – это не только красиво, это еще модно. Кто из знаменитостей учит украинский уже во время полномасштабного вторжения, а также – какие голливудские звезды говорят и даже поют на украинском – рассказали Григорий Решетник и Надежда Матвеева в «Неймовірній правді про зірок» на СТБ.

Украинский язык сегодня – это мощный символ свободы и достоинства не только в Украине, но и за ее пределами. По данным одного из самых популярных сервисов по изучению языков с начала полномасштабного вторжения количество людей во всем мире, начавших учить украинский, достигло отметки почти в полутора миллиона. Говорить по-украински – это не просто классно, это очень модно и прогрессивно. И не только говорить, но и петь.

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Недавние акции протеста, которые начались в Грузии, сопровождались исполнением украинского гимна. Ибо наш язык стал маркером борьбы за свободу.

Популяризации удостаивается и украинская поэзия. Изысканные стихи Леси Украинки зазвучали во французском переводе в исполнении Катрин Деньоф. А поэзия Тараса Шевченко – из уст мэтра французского кино – Ален Делона.

Голливудская актриса, номинантка на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Вера Фармига пошла еще дальше – и зачитала стихотворение Василия Симоненко на языке оригинала. Она родилась в семье иммигрантов из Украины. До 6 лет говорила исключительно на украинском языке.

Пение красавицы на нашем языке («Ой, у гаю при Дунаю») – Милы Йовович – также можно найти на просторах интернета. Она родилась в Киеве в 1975 году. В 80-х ее родители эмигрировали сначала в Англию, а затем – в США. Несмотря на это, родной язык актриса не забывает, как и о полномасштабной войне.

45 миллионов долларов в помощь украинцам – такая приблизительная сумма, которую уже собрала голливудская актриса, уроженка города Черновцы – Мила Кунис. И останавливаться на этом не собирается. Даже ее 8-летняя дочь тоже считает себя украинкой и очень гордится этим.

Но принадлежать корням к Украине совсем необязательно, чтобы любить ее и даже выучить язык. Это доказывает своим примером голливудская звезда сериала «Сверхъестественное» – Миша Коллинз. С первых дней полномасштабного вторжения он поддерживает наше государство и верит в нашу победу. В знак восхищения актер обратился к украинцам на украинском языке.

По-украински говорит и американский историк с мировым именем – Тимоти Снайдер, ставший послом благотворительной платформы – UNITED24. Тимоти записывает на английском для иностранцев обучающие видео об истории Украины, которую изучает уже четверть века. Но недавно в интервью на вопрос: «Когда закончится война?», он ответил по-украински. Снайдер верит, что победу Украины будем праздновать в этом году.

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