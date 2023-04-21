Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: какие голливудские знаменитости учат украинский язык?

21.04.2023

Украинский язык – это не только красиво, это еще модно. Кто из знаменитостей учит украинский уже во время полномасштабного вторжения, а также – какие голливудские звезды говорят и даже поют на украинском – рассказали Григорий Решетник и Надежда Матвеева в «Неймовірній правді про зірок» на СТБ.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

Украинский язык сегодня – это мощный символ свободы и достоинства не только в Украине, но и за ее пределами. По данным одного из самых популярных сервисов по изучению языков с начала полномасштабного вторжения количество людей во всем мире, начавших учить украинский, достигло отметки почти в полутора миллиона. Говорить по-украински – это не просто классно, это очень модно и прогрессивно. И не только говорить, но и петь.

Больше по теме: Могу улыбаться и жить дальше, а могу расплакаться после разговора с Андреем: актриса Наталка Денисенко о муже в ВСУ и жизни в реалиях войны

Недавние акции протеста, которые начались в Грузии, сопровождались исполнением украинского гимна. Ибо наш язык стал маркером борьбы за свободу.

Популяризации удостаивается и украинская поэзия. Изысканные стихи Леси Украинки зазвучали во французском переводе в исполнении Катрин Деньоф. А поэзия Тараса Шевченко – из уст мэтра французского кино – Ален Делона.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

Голливудская актриса, номинантка на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Вера Фармига пошла еще дальше – и зачитала стихотворение Василия Симоненко на языке оригинала. Она родилась в семье иммигрантов из Украины. До 6 лет говорила исключительно на украинском языке.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

Пение красавицы на нашем языке («Ой, у гаю при Дунаю») – Милы Йовович – также можно найти на просторах интернета. Она родилась в Киеве в 1975 году. В 80-х ее родители эмигрировали сначала в Англию, а затем – в США. Несмотря на это, родной язык актриса не забывает, как и о полномасштабной войне.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

45 миллионов долларов в помощь украинцам – такая приблизительная сумма, которую уже собрала голливудская актриса, уроженка города Черновцы – Мила Кунис. И останавливаться на этом не собирается. Даже ее 8-летняя дочь тоже считает себя украинкой и очень гордится этим.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

Но принадлежать корням к Украине совсем необязательно, чтобы любить ее и даже выучить язык. Это доказывает своим примером голливудская звезда сериала «Сверхъестественное» – Миша Коллинз. С первых дней полномасштабного вторжения он поддерживает наше государство и верит в нашу победу. В знак восхищения актер обратился к украинцам на украинском языке.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

По-украински говорит и американский историк с мировым именем – Тимоти Снайдер, ставший послом благотворительной платформы – UNITED24. Тимоти записывает на английском для иностранцев обучающие видео об истории Украины, которую изучает уже четверть века. Но недавно в интервью на вопрос: «Когда закончится война?», он ответил по-украински. Снайдер верит, что победу Украины будем праздновать в этом году.

Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны

Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» по субботам в утреннем слоте в 9:30 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Читайте также
Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк озвучила принцесу анімаційної пригоди «Брати супер Маріо в кіно»

 Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Співак PTASHKIN став ветераном Бахмута і презентував альбом військових пісень

 Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Коли закінчиться війна: Оля Полякова презентувала нову концертну програму в Києві

 Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Могу улыбаться и жить дальше, а могу расплакаться после разговора с Андреем: актриса Наталка Денисенко о муже в ВСУ и жизни в реалиях войны

 Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Оля Полякова та Михайло Діанов відвідали НЕЗЛАМНИХ пацієнтів в UNBROKEN Ukraine

 Кто из голливудских звезд учит украинский язык во время войны
Неймовірна правда про зірок

Уже в эту субботу премьера проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ