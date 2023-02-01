Уже в эту субботу премьера проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

4 февраля на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни известных людей «Неймовірна правда про зірок». Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник – продолжат делиться инсайдерской информацией о любимцах миллионов и не только. Как и раньше, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте в 9:30.

«Кроме любимых украинских звезд шоу-бизнеса, за которыми зритель давно следит, поговорим также о новых именах, о которых мы узнали с начала войны. Интервью, военные истории и даже игры – будет увлекательно, интересно и познавательно», – рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Съемки проходят прямо сейчас, чтобы предоставить зрителям только актуальную информацию, и проходят с соблюдением всех правил безопасности. По словам руководителя проекта, поскольку производственный процесс продолжается постоянно, а ведущие с первого дня вторжения активно волонтерят, бывает такое, что они записываются в разных локациях, в разных городах, в зависимости от того, где находятся.

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Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Юлия Черненко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Video: Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ 4 февраля на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни известных людей «Неймовірна правда про зірок»

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