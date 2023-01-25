«Неймовірна правда про зірок»: известна дата старта нового сезона в 2023 году

4 февраля на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни звезд – «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник будут рассказывать о сенсациях украинского шоубиза. Как и раньше, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте в 9:30. Больше – в материале СТБ.

В феврале 2023 года стартуют новые выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок», которые еще больше заинтересуют зрителей потрясающими признаниями. Какие новые сенсации бушуют в украинском шоубизе? Кто из участниц проекта «Холостяк» в положении, а какая из девушек защищает ныне страну в составе ТРО? А также, какие санкции против российских звезд и предателей уже активно действуют? И кто может лишиться своего гражданства?

На канале СТБ также по субботам вы сможете услышать откровенные интервью звезд, увидеть, как они живут сегодня во время войны, и как борятся на культурном фронте.

Video: Неймовірна правда про зірок 2023: известна дата старта нового сезона Когда Неймовірна правда про зірок новый сезон Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Уже известна дата старта шоу Неймовірна правда про зірок на СТБ

Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» уже с 4 февраля в 9:30 на СТБ!

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