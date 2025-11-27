Олена Кравець розповіла про найкращі спогади дитинства: подробиці

Олена Кравець про життя в Кривому Розі, початок кар’єри та найкращі спогади дитинства

Олена Кравець зростала у місті залізних людей – Кривому Розі. Дитячі роки акторка згадує з особливим теплом: родинна атмосфера, затишок і відчуття безпеки назавжди залишилися у її пам’яті. Навіть сьогодні, приїжджаючи до рідного міста, вона завжди навідується у двір, де минули її найяскравіші моменти дитинства. Про це Олена Кравець розповіла у 4 випуску проєкту «Смак дитинства» на СТБ.

Олена Кравець про спогади, що повертають в дитинство

Смак дитинства Олени Кравець – це родинний затишок і мамині страви.

«Я пам’ятаю, що підіймаюся на третій поверх, а нас така хрущовка ще була. І я підіймаюся на третій поверх зі школи в суботу. А в суботу ми вчилися. В мене був один вихідний у школі. І я підіймаюся, і прямо, от відчуваю, що мама готує соте. І ти заходиш, тато вже пропилососив. І це такий, я не можу навіть пояснити, такий кайф», – каже Олена.

Вона пам’ятає кожну деталь, адже після втрати мами, ці спогади про хрущовку, запах соте і навіть гул пилососа стали для неї найціннішою частиною дитинства. Але найголовніше – це музика, яка наповнювала її дім.

І цю важливу частину минулого Олени Кравець зміг повернути Володимир Ярославський – через магнітофон. Найцікавіше, що цей апарат з’явився в родині Олени у скрутні часи: батьки отримали його як зарплатню замість реальних грошей. І саме він крутив усі хіти тих часів: Backstreet Boys, Take Z, Майкл Джексон, Whitney Houston і Sandra.

Також під час розмови Олена згадала, що рішення стати артисткою виникло не поступово під час перших кастингів чи виступів у КВК, а як раптова думка посеред звичайного літнього дня.

«Пам’ятаю це було літо. Мені років 15-16, вже треба вступати до вишу. Я йду з магазину. І так було сонячно, і я якась така здорова, молода. Я дуже чітко запам’ятала цю думку, що я буду відомою, впізнаваною, мене буде знати вся країна. Я буду на сцені, буду акторкою. Я навіть не знаю звідки воно прийшло», – ділиться Олена.

Все почалося саме з цієї думки, вона стала першим кроком до майбутньої кар’єри. Тоді Олена захопилася телевізійним форматом КВК, який здавався їй сучасним і близьким за настроєм. Так вона почала шукати інформацію про команди у своєму виші, роблячи перші кроки до своєї мрії. Думка про майбутнє акторки з’явилася лише раз, але вона запам’ятала її на все життя.

А щоб ще більше занурити акторку у приємні спогади, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська вирішили вразити Олену її улюбленим десертом з дитинства – шоколад з еспресо. Акторка ділиться, що саме цей десерт асоціюється в неї з дитинством, адже кожного вечора після школи, вона сідала дивитися «Срібний дзвіночок» і їла цей смаколик.

А от донька Олени Кравець, Марія, зростала на зовсім іншій «кухні». Її смак дитинства формувався перед екраном телевізора – за переглядом улюбленого проєкту «МастерШеф»!

«Я фанат «МастерШефу» все життя, мій смак дитинства 100% формувався на стравах «МастерШеф»», – розповідає Марія.

А повний випуск проєкту «Смак дитинства» з Оленою Кравець, дивіться тут.

Підготувала Анастасія Борисова

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ