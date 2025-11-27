Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Смак дитинства

Олена Кравець про життя в Кривому Розі, початок кар’єри та найкращі спогади дитинства

27.11.2025

Олена Кравець зростала у місті залізних людей – Кривому Розі. Дитячі роки акторка згадує з особливим теплом: родинна атмосфера, затишок і відчуття безпеки назавжди залишилися у її пам’яті. Навіть сьогодні, приїжджаючи до рідного міста, вона завжди навідується у двір, де минули її найяскравіші моменти дитинства. Про це Олена Кравець розповіла у 4 випуску проєкту «Смак дитинства» на СТБ.

Олена Кравець розповіла про найкращі спогади дитинства: подробиці

Олена Кравець про спогади, що повертають в дитинство

Смак дитинства Олени Кравець – це родинний затишок і мамині страви.

«Я пам’ятаю, що підіймаюся на третій поверх, а нас така хрущовка ще була. І я підіймаюся на третій поверх зі школи в суботу. А в суботу ми вчилися. В мене був один вихідний у школі. І я підіймаюся, і прямо, от відчуваю, що мама готує соте. І ти заходиш, тато вже пропилососив. І це такий, я не можу навіть пояснити, такий кайф», – каже Олена.

Вона пам’ятає кожну деталь, адже після втрати мами, ці спогади про хрущовку, запах соте і навіть гул пилососа стали для неї найціннішою частиною дитинства. Але найголовніше – це музика, яка наповнювала її дім.

І цю важливу частину минулого Олени Кравець зміг повернути Володимир Ярославський – через магнітофон. Найцікавіше, що цей апарат з’явився в родині Олени у скрутні часи: батьки отримали його як зарплатню замість реальних грошей. І саме він крутив усі хіти тих часів: Backstreet Boys, Take Z, Майкл Джексон, Whitney Houston і Sandra.

Також під час розмови Олена згадала, що рішення стати артисткою виникло не поступово під час перших кастингів чи виступів у КВК, а як раптова думка посеред звичайного літнього дня.

«Пам’ятаю це було літо. Мені років 15-16, вже треба вступати до вишу. Я йду з магазину. І так було сонячно, і я якась така здорова, молода. Я дуже чітко запам’ятала цю думку, що я буду відомою, впізнаваною, мене буде знати вся країна. Я буду на сцені, буду акторкою. Я навіть не знаю звідки воно прийшло», – ділиться Олена.

Все почалося саме з цієї думки, вона стала першим кроком до майбутньої кар’єри. Тоді Олена захопилася телевізійним форматом КВК, який здавався їй сучасним і близьким за настроєм. Так вона почала шукати інформацію про команди у своєму виші, роблячи перші кроки до своєї мрії. Думка про майбутнє акторки з’явилася лише раз, але вона запам’ятала її на все життя. 

А щоб ще більше занурити акторку у приємні спогади, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська вирішили вразити Олену її улюбленим десертом з дитинства – шоколад з еспресо. Акторка ділиться, що саме цей десерт асоціюється в неї з дитинством, адже кожного вечора після школи, вона сідала дивитися «Срібний дзвіночок» і їла цей смаколик.

А от донька Олени Кравець, Марія, зростала на зовсім іншій «кухні». Її смак дитинства формувався перед екраном телевізора – за переглядом улюбленого проєкту «МастерШеф»!

«Я фанат «МастерШефу» все життя, мій смак дитинства 100% формувався на стравах «МастерШеф»», – розповідає Марія.

А повний випуск проєкту «Смак дитинства» з Оленою Кравець, дивіться тут.

Підготувала Анастасія Борисова

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати