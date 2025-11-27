Елена Кравец о жизни в Кривом Роге, начало карьеры и лучшие воспоминания детства
27.11.2025
Дмитро Коляденко про сімейні секрети, крадіжку в дитинстві та виховання через любов до театру
Какими были Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская в детстве: родители ведущих раскрыли семейные секреты
Иво Бобул о концертах на орехе, «вышибале» банками и грибной юшке
Алик Мкртчян о армянских традициях, воспитании «красотой» и секретах семейного шашлыка
MELOVIN об икре ложками, концертах под столом и магию в одесском дворике
Андрий Бедняков о жизни в «Пентагоне», украденное йо-йо и гороховый суп с горчицей