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«Сліпа»: анонс 51–54 серій від 09.04.2021

09.04.2021

Сьогодні, 9 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 5154 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, сліпа провидиця бабуся Люба продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 5154 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Тетяну після весілля покинув коханий чоловік Олександр. Молода жінка дуже хоче його повернути. Саме тому вона їде до сліпої провидиці бабусі Люби. Проте з’ясовується, що всі біди Тетяни через те, що вона вийшла заміж раніше за старшу сестру. Тетяна в шоці, адже сестри в неї немає і ніколи не було! Однак Сліпа іншої думки. То чи існує насправді старша сестра Тані? І яка порада бабусі Люби допоможе дівчині знайти особисте щастя?

45-річний Віктор ніколи не вірив у містику, тому не відразу наважився звернутися до Сліпої. Та коли дивна людина почала йому ввижатися всюди, іншого виходу вже не було. Що приховують рідні Віктора у своєму минулому і чому не можна повертати подарунки – Віктор спробує розібратися завдяки порадам сліпої провидиці бабусі Люби.

Video: «Сліпа»: анонс 51–54 серій від 09.04.2021

Що ж буде в 51–54 серіях проєкту «Сліпа»

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