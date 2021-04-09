Сьогодні, 9 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 51–54 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 51–54 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Тетяну після весілля покинув коханий чоловік Олександр. Молода жінка дуже хоче його повернути. Саме тому вона їде до сліпої провидиці бабусі Люби. Проте з’ясовується, що всі біди Тетяни через те, що вона вийшла заміж раніше за старшу сестру. Тетяна в шоці, адже сестри в неї немає і ніколи не було! Однак Сліпа іншої думки. То чи існує насправді старша сестра Тані? І яка порада бабусі Люби допоможе дівчині знайти особисте щастя?

45-річний Віктор ніколи не вірив у містику, тому не відразу наважився звернутися до Сліпої. Та коли дивна людина почала йому ввижатися всюди, іншого виходу вже не було. Що приховують рідні Віктора у своєму минулому і чому не можна повертати подарунки – Віктор спробує розібратися завдяки порадам сліпої провидиці бабусі Люби.

Video: «Сліпа»: анонс 51–54 серій від 09.04.2021 Що ж буде в 51–54 серіях проєкту «Сліпа»

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