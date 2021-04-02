Сьогодні, 2 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 49–52 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 49–52 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Тетяна Варвинець дуже переживає за свою дочку Світлану. Після візиту на кладовище і зустрічі з чоловіком дівчина кілька разів втрачала свідомість. Тетяна – головний хірург в одній зі столичних лікарень. Вона вирішує провести обстеження дівчини, але жодних проблем так і не виявляє. Сліпа бачить, що за Світланою ходить злий дух, який хоче вбити дівчину. Причину знає чоловік Тетяни – Антон. Яку страшну таємницю приховує чоловік? Коли не можна ходити на цвинтар? І чи вдасться Тетяні врятувати дочку?

Марія Остапчук зловила на весіллі подружки букет нареченої. Здавалося б, хороший знак. Чи ні? Того ж вечора наречений самої Марії потрапляє до лікаря. Сліпа попереджає Марію: якщо букет належав нареченій, яка не кохає свого чоловіка, це може погано вплинути і на саму Марію. Проте дівчина не вірить, що її подруга могла вийти заміж без кохання. І вже скоро переконується, що помилялася, – у подруги є коханець. Тепер сама Марія не може вийти заміж, поки шлюб подруги не розпадеться. Чи готова Маша підштовхнути подругу до розлучення? І чи зможе вона після цього сама стати щасливою?

Video: «Сліпа»: анонс 49–52 серій Що ж буде в 49–52 серіях проєкту Сліпа

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