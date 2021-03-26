Сьогодні, 26 березня, о 16:30 відбудеться показ нових 45–48 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 45–48 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Чоловік Христини, Юрій, не працює і десь пропадає цілими днями, запевняючи, що шукає роботу. Христина звертається до сліпої провидиці бабусі Люби з питанням, чи не зраджує їй коханий. Сліпа заспокоює жінку ― у Юри нікого немає. Проте бабуся Люба також просить Христину не підганяти чоловіка з пошуками роботи, адже він влаштується тоді, коли настане час. Та фінансове становище в сім’ї зовсім не влаштовує Христину, тому вона тисне на чоловіка і тим самим починає низку доленосних подій.

У 30-річної Тетяни і її чоловіка немає дітей. Жінка дуже хвилюється через це, адже давно мріє стати матір’ю. Останнім часом Тетяні почав являтися дух закривавленого 8-річного хлопчика. Вона дуже боїться його і бачить у цьому недобрий знак. Жінка вирушить до Сліпої, щоб з’ясувати, чому їй постійно ввижається ця дитина і як позбутися від видіння. І бабуся Люба назве причину кошмарів ― відповідь криється в минулому Тетяни, яке сама жінка дуже хотіла б забути.

Video: «Сліпа»: анонс 45–48 серій Що ж буде в 45–48 серіях проєкту Сліпа

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