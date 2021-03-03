Масляна 2021: ворожіння на судженого на млинцях, по сковороді, на картах

Зовсім скоро розпочнеться найвеселіше та найсмачніше свято 2021 року ㅡ Масляна. Цьогоріч свято припадає на період з 8 по 14 березня. У цей час відбувається прощання із зимою та зустріч весни. На Масляну прийнято проводити різноманітні обряди, ритуали та, звичайно ж, гадання на судженого. З давніх-давен молодих дівчат цікавить коли вони зустрінуть судженого та яким він буде. Є дуже багато способів гадання на судженого, проте основні ㅡ це гадання на млинцях, по сковороді та на картах. Детальніше читайте в матеріалі.

Ворожіння на млинцях на Масляну 2021

Під час приготування млинців на Масляну 2021 можна провести нескладне гадання. Дівчина ставить сковороду на плиту та запитує: «Що чекає на мене в майбутньому?». Яким вийде перший млинець, таке й майбутнє чекає на неї. Якщо краї млинця рівні ㅡ на дівчину чекає щасливе заміжжя, якщо навпаки ㅡ краще шлюб принесе сльози.

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Якщо млинець легко перевернувся ㅡ заміжжя близько, якщо пристав ㅡ не варто чекати шлюбу протягом наступних трьох років.

Не завжди новина про те, що млинець підгорів є поганою. Все залежить від того, в якому місці. Якщо посередині ㅡ чоловік буде вірним, збоку ㅡ чекайте зради.

Про те, скільки дітей буде у майбутньому, скаже кількість дірочок на млинці.

Млинець вийшов рум’яним та апетитним ㅡ буде міцне здоров’я, млявий ㅡ до хвороб.

Важливою є і товщина млинця: тонкий ㅡ рік мине успішно, товстий ㅡ будуть труднощі.

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Млинці прийнято роздавати перехожим під час Прощеної неділі. Чим більше млинців ви роздали, тим більше щастя до вас повернеться. Важливою прикметою під час роздачі млинців є те, хто першим взяв млинець. Якщо жінка ㅡ в майбутньому чекайте на донечку, чоловік ㅡ на синочка.

Якщо у вас вже є обранець, то про те, яка він людина розкаже начинка млинців. Поспостерігайте за своїм коханим, яким млинцям він надає перевагу. Млинці з м’ясом обирають розумні, цілеспрямовані та турботливі чоловіки. Млинці зі сметаною обирають досить чуттєві натури. Найчастіше вони займаються якимось видом творчості. Млинці з рибою обирають чоловіки, в яких є дух пригод. Їм ніколи не сидиться на одному місці, весь час хочеться підкоряти нові висоти. Млинці з медом полюбляють романтичні натури. Ваш суджений весь час буде співати вам серенади під вікном. Якщо ваш суджений обрав млинці з сиром або варенням, негайно біжіть від нього! З такою людиною ви не побудуєте щастя. Такі чоловіки є ще незрілими та недосвідченими. Вони не зможуть ступити і кроку без маминого схвалення.

Ворожіння на сковороді на Масляну 2021

Дізнатися ім’я судженого допоможе звичайна сковорода, на якій попередньо пекли млинці. Під неї потрібно покласти віхоть соломи та наступити. Прислухайтесь, сковорода скаже ім’я вашого майбутнього нареченого. Це може бути співзвуччя якихось незрозумілих звуків. Потрібно включити інтуїцію і, можливо, ви почуєте ім’я вже давно відоме вам. Не вагайтесь, скоріше йдіть назустріч своєму коханню!

Ворожіння на картах на Масляну 2021

Досить поширене гадання на Масляну 2021 за допомогою гральних карт. У будь-який день Масляної, окрім неділі, візьміть нову колоду карт. Витягніть із неї бубнового валета та на ніч покладіть під подушку. Лягаючи спати, скажіть тричі такі слова: «Суджений-ряжений приходь до мене млинці їсти!». Потім намагайтеся якнайшвидше заснути та уявити образ свого судженого. Вночі чекайте на прихід вашого майбутнього нареченого уві сні. На ранок нікому не розповідайте про свій сон, але тримайте його в пам’яті. Незабаром доля зведе вас із майбутнім нареченим.

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